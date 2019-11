A Várban minden régi lesz

A megyei igazgató stílusát és módszereit is kifogásolják.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz fordultak a sorozatos vezetői visszaélések miatt a zalai szociális otthonok dolgozói, akik a megyei igazgató stílusát és módszereit is kifogásolják. Szabálytalan letéti számlák, sorozatosan felmondó szociális dolgozók, az igazgató asszonyhoz köthető, túlszámlázó beszállítói kör, eltűnt munkagépek, magáncélokra használt szolgálati autók. Komoly vádak olvashatók abban a levélben, amelyet a bentlakásos szociális otthonokban élők kiköltöztetéséről írtután küldtek szerkesztőségünkbe. A kitagolásról Zala megyei példákkal mutattuk be, hogy totális csőd a folyamat, drágák és határidőn túl fejeződtek be az építkezések, melyet remek kormánykapcsolatokkal rendelkező vállalkozások, a Szabadics Zrt. és cégei, illetve a LE-KO Kft. nyertek el. Ráadásul az épületek nehezen megközelíthetőek, sokáig berendezetlenek voltak, pedig 2,5 milliárd forint jutott a megyében a kitagolás normális lebonyolítására. A cikk megjelenése előtt megkerestük Györe Edinát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) zalai igazgatóját, ám nem válaszolt kérdéseinkre. Érkezett viszont egy levél, melynek eredetijét Benedek István Zsoltnak, az SZGYF főigazgatójának küldtek el, de írója állította, az Állami Számvevőszék és az alapvető jogok biztos is megkapta. A levélben pedig éppenséggel Györe Edináról, s az általa elkövetett szabálytalanságokról írnak, s az állítások közül több komoly törvénysértésre utal. A levélíró szerint már korábban is többször jelezték az SZGYF vezetősége felé a problémákat, s ennek hatására belső ellenőrök is vizsgálódtak, sőt, több szabálytalanságot meg is állapítottak, ám mindenféle következmények nélkül – utal rá, hogy a zalai igazgató remek kapcsolatot ápol Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárral, illetve a Szabadics Zrt. idén márciusban állami kitüntetést is kapott tulajdonosával. Kifogásolja az igazgató vezetési stílusát, ami miatt több vezető és beosztott mondott már fel a zalai SZGYF-nél, szabálytalan aláírásokat emleget a letéti számláknál, állítja, hogy a beszerzéseknél csak egy bizonyos körtől lehet, ráadásul túlárazottan vásárolni. A levél szerint szabálytalanok a pályázati szerződések, bár nem volt semmi bajuk, leselejtezték az SZGYF mezőgazdasági gépeit és munkaeszközeit, amelyeket most magáncélra használnak, ahogyan a céges autót is, melybe ilyenkor is rendre az SZGYF számlájára tankolnak. Az állításokkal kapcsolatban megkerestük Benedek István Zsoltot, az SZGYF főigazgatóját, arra voltunk kíváncsiak, tudtak-e a levélben felvetett problémákról, esetleges visszaélésekről, szabálytalanságokról, a rengeteg felmondásról, indultak-e vizsgálatok Zala megyében, s ha igen, milyen eredményre jutottak. Feltett kérdéseinkre másfél hónap alatt sem kaptunk választ.