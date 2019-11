Női kézi-vb: Rasmussen nagy döntés előtt áll

Versenyben marad a továbbjutásért a labdarúgó Európa-liga csoportkörében az FTC, ha ma este legyőzi az Espanyol csapatát.

Magyar labdarúgócsapat még sosem jutott tovább európai kupasorozat csoportköréből. Az esetek többségében nem is volt erre reális esély. A papírforma alapján az idei szezonban sem lehetett elvárni a ferencvárosiaktól, hogy a továbbjutásért küzdjenek, mivel az Európa-liga főtábláján szereplő negyven együttes közül Szerhij Rebrov csapata rendelkezik a legalacsonyabb UEFA-együtthatóval. Ehhez képest a magyar bajnoknak nem csupán matematikai esélye van a továbbjutásra két fordulóval a vége előtt, hanem a saját kezében a sorsa. Igaz, a feladat brutálisan nehéz, a teljesítése nem elvárható, nem számon kérhető, de már az is óriási dolog, hogy egyáltalán van értelme számolgatni, lehet esélyt latolgatni.

A mai ellenfél, az Espanyol (tv: Sport1 18:55) vezeti a csoportot. A csoportkör nyitányán a ferencvárosiak remek játékkal értek el 1-1-es döntetlent a sokkal erősebb rivális otthonában. Az Espanyol ekkor komoly hullámvölgyben volt, megszakítás nélkül négy bajnokin nem győzött és a váratlan ferencvárosi pontszerzés is hozzájárult ahhoz, hogy David Gallego vezetőedzőt Pablo Machín váltsa a kispadon. Az új trénerrel szárnyra kapott a kisebb barcelonai csapat az El-ben, hiszen idegenben 1-0-ra, az előző játéknapon pedig otthon 6-0-ra verte a Ludogorecet. A második találkozón a bolgárok két gyors kiállítás miatt több mint egy órán át kilenc emberrel játszottak. Ezek az eredmények azonban helyzetbe hozták a ferencvárosiakat, akik két meccsen négy pontot vettek el a CSZKA Moszkvától.

A sikeres európai kupaszereplés titka, hogy a ferencvárosiak nem akarnak többet nyújtani annál, amit tudnak. Tisztában vannak azzal, hogy játékban nem képesek felülmúlni az ellenfelet, akkor koncentrálnak a rivális játékának szétrombolására. Ehhez jön, hogy erőnlétben állják a versenyt az ellenfelekkel, nem fáradnak el a végére sem. Mindez köszönhető a többségben kelet-európai futballiskolákban nevelkedett légiósoknak, akik olyan (ki)képzést kaptak, hogy végigbírják a magyar bajnokiknál sokkal nagyobb tempójú nemzetközi kupacsatákat is.

Az Espanyol már továbbjutott az El-csoportkörből, a bajnokságban viszont komoly gondjai vannak, ugyanis ott Machín sem tett csodát, az új trénerrel is benne van az együttes egy négy meccses nyeretlenségi sorozatban (három vereség, egy döntetlen) és a kiesést jelentő, 19. helyen áll a tabellán. Ezért spanyol lapok biztosra veszik, hogy a Groupama Arénában az alapemberek pihenni fognak a vasárnapi Osasuna elleni bajnoki előtt, amit nyilván nem bánnának a ferencvárosiak, ha ez valóban így lenne.

Sportszerű szurkolást kér a klub

A ferencvárosi klub hivatalos honlapján közleményben kérte, hogy a hazai drukkerek sportszerűen buzdítsák kedvenceiket. Az egyesület külön kérte, hogy csak olyan feliratú zászlót, molinót vigyenek be a drukkerek, amire a klub előzetesen engedélyt adott. "Tisztelettel megkérjük minden kedves szurkolónkat, hogy kerüljenek minden olyan kézmozdulatot, amelyet az UEFA náci karlendítésnek vagy antiszemita jelképnek értelmezhet, és erre figyelmeztessék szurkolótársaikat is. A „szívtől az égig” karmozdulat egy kézzel egyáltalán nem végezhető" - olvasható még a felhívásban. A CSZKA Moszkva ellen fantasztikus volt a hangulat, nem történt semmilyen rendbontás, a ferencvárosi irányítók ugyanebben reménykednek ezúttal is.