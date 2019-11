Karácsony: A budapestiek egészségének ügye több komolyságot érdemel az olcsó hangulatkeltésnél

A miniszterelnök azt mondta: meglátják, merre tart majd a tömörülés az újonnan megválasztott vezetés alatt.

Magyarország támogatja az EU horvát elnökségének célkitűzéseit – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő csütörtökön Eszéken Andrej Plenkovic horvát kormányfővel tartott munkaebédjét követően. A 2020 első félévében esedékes horvát EU-elnökség célkitűzéseiről szólva Orbán Viktor újságíróknak nyilatkozva kijelentette: „mind a négy pont közel áll a szívünkhöz, nagyszerű lenne, ha a kormányfő és a horvát diplomácia teljesíteni tudná az általa kitűzött célokat”. A bővítés mindig fontos témája a horvát és a magyar fél közötti egyeztetéseknek, mindkét ország elkötelezett azon országok segítésében, amelyek csatlakozni szeretnének az Európai Unióhoz és meg is felelnek a feltételeknek, talán még jobban is, mint korábban – tette hozzá a magyar kormányfő. A kétoldalú kapcsolatokról szólva azt mondta, „történelmileg jól megalapozottak, nemcsak barátok vagyunk”, az együttműködés bizonyos esetekben stratégiai a két ország között. Egyértelműnek nevezte, hogy Horvátország nem lehet sikeres egy sikeres Magyarország nélkül, és ez fordítva is igaz. „Nagyon is érdekünk, hogy szomszédaink sikeresek legyenek” – hangsúlyozta. A kisebbségek szerepe különösen fontos ebben – emelte ki, hozzátéve, hogy Magyarország minden tőle telhetőt megtesz a területén élő horvát kisebbségért, és örömmel látja, hogy Horvátország ugyanerre törekszik a magyar közösség identitásának, kultúrájának és oktatásának megóvásával. Végül kijelentette, a csütörtöki tárgyalásokat követően rendkívül derülátó a kétoldalú kapcsolatok jövőjét illetően. Orbán Viktor újságírók arról is kérdezték, hogy a tárgyalásokon szóba került-e a Fidesz tagságának – a Horvátországban kormányzó HDZ által is megszavazott – felfüggesztése az Európai Néppártban (EPP), amely a múlt héten Zágrábban tartotta tisztújító kongresszusát. A magyar miniszterelnök válaszában azt mondta, tisztelik a horvát kormánypártot, ő személy szerint különösen. Úgy vélekedett, hogy a HDZ mindig a Fidesz pártján lesz, mert ugyanazokat az értékeket osztják. „Biztos vagyok abban, hogy soha nem fognak elárulni minket” – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy



meg tudják beszélni a vitás kérdéseket, „a nyitottság és a barátság” adott.

Ismét hangsúlyozta, hogy a Fidesz saját maga dönt sorsáról az Európai Néppártban, meglátják, merre tart majd a tömörülés az újonnan megválasztott vezetés alatt. „Amennyiben továbbra is a baloldal felé, akkor ez nem a mi utunk. Amennyiben viszont visszatér kereszténydemokrata gyökereihez, talán az EPP-ben folytatjuk” – mondta. Hozzáfűzte:



egyelőre várnak, értékelniük kell a helyzetet, és csak utána dönteni. Ez két-három hónapig is eltarthat szerinte.

Andrej Plenkovic arról beszélt, hogy Horvátország és Magyarország baráti országok, és mindkét ország közös érdeke, hogy erősödjön az együttműködés, valamint különböző határon átnyúló projekteket fejlesszen. A két miniszterelnök a nap folyamán átadta a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) kollégiumát, amelyet a horvát kormány 10 millió kunával (450 millió forint) támogatott. Plenkovic szerint ezzel szimbolikusan kifejezték tiszteletünket a Horvátországban élő magyarok iránt, ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy a magyar kormány hasonlóan gondoskodik a magyarországi horvátokról. „Támogatja a magyarországi horvátok központjait, amelyek több megyében és városban is működnek” – mondta. Plenkovic kiemelte: Magyarország Horvátországnak az ötödik-hatodik külkereskedelmi partnere. Szavai szerint különösen fontos az általa vezetett kormány számára, hogy mandátuma alatt tovább fejlessze az öt északi és keleti horvátországi megyét. „A következő költségvetési időszakban ezekre a területekre nagy hangsúlyt fektetünk, mert mind horvátországi, mind európai viszonylatban el vannak maradva” – jelezte. Plenkovic elégedettségének adott hangot, hogy Orbán Viktor kifejezte érdeklődését a horvátországi beruházások, valamint a magyarországi és horvátországi megyék együttműködése iránt. A horvát kormányfő országa uniós elnökségének prioritásait úgy foglalta össze: „Európa, amely fejlődik, összeköt, véd és globális befolyással bír”. Plenkovic elmondása szerint három nagy területre összpontosítanak majd:



a Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnését követő viszonyrendszer kialakítására,

az EU 2021 és 2027 közötti keretköltségvetéséről szóló tárgyalások folytatására,

valamint az EU-bővítésére.

Mint mondta, számos találkozót tartanak majd Délkelet-Európa és az EU-tagországok vezetői Zágrábban.