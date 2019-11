Budapest Pride: Életeket tesz tönkre a „meleggyógyítás” reklámozása

Mélységes felháborodással értesültek a HírTV riportjáról – írták csütörtöki közleményükben.

„Felszólítjuk a HírTV-t hogy hagyjon fel az állampolgárok mentális egészségét, különösen a fiatalokét veszélyeztető áltudományos tévhitek propagálásával, hiszen, míg a reparatív terápia hatékonyságáról egy tanulmány sem értekezik, annak veszélyeiről és káros hatásairól számtalan kutatás született. Azt feltételezni, hogy a szexuális orientáció erőszakos megváltoztatása egyrészt lehetséges, másrészt nem rontja, hanem javítja az életminőséget, káros és veszélyt jelent az egész társadalomra nézve. Az emberi méltóság és a tisztelet a társadalom minden tagját megilleti, és ennek elidegeníthetetlen része a szexuális orientáció és nemi identitás integritásának tiszteletben tartása, és a heteroszexuálistól különböző szexuális orientációk, illetve a transzneműség diszkriminációjának teljes megszüntetése” – közölték a Budapest Pride szervezői. Mint írták, mélységes felháborodással értesültek a HírTV „meleggyógyításról” szóló riportjáról. „A reparatív terápia (mely során azt ígérik, hogy meg tudják változtatni a résztvevő szexuális orientációját) nem csak áltudományos, de kimondottan veszélyes is. Az egyik leghíresebb amerikai átnevelő terápia vezetője elismerte, hogy többen a »terápiája« miatt akartak öngyilkosok lenni” – hangsúlyozták. Az „Életeket tesz tönkre a »meleggyógyítás« reklámozása” című közleményükben kiemelték, hogy a reparatív terápiát először Brazíliában tiltották be 1999-ben. Azóta törvény tiltja az átnevelő terápiát Ausztráliában, Máltán, az USA 18 tagállamában, Spanyolországban, Dél-Afrikában és Taiwanon is. Németország pedig éppen most készíti elő az átnevelő terápiát tiltó törvényét. „Nem létezik olyan tudományos kutatás, amely az emberi szexualitás megváltoztatásáról számol be. Az a néhány eset, amelyet a reparatív terápiák »sikereként« könyvelnek el, mindössze azt mutatja fel »eredményként«, hogy a terápia alanyának viselkedését változtatták meg, de nem a szexuális orientációját – azaz különböző, jellemzően vallási indíttatású bűntudatkeltő, vagy éppen erőszakos módszerekkel elérik, hogy a »terápia« alanya heteroszexuális párkapcsolatot létesítsen” – tették hozzá. Kitértek arra is: az LMBTQ emberek nem azért néznek szembe nehézségekkel, mert bármi „baj” vagy „kijavítandó” lenne a szexuális orientációjukkal vagy nemi indentitásukkal. „A társadalom kirekesztése és megbélyegzése miatt tapasztalnak szorongást, félelmet, vagy depressziót, amin természetesen nem egy bűntudatra vagy önutálatra építő átnevelőterápia segíthet, hanem ha közösen teszünk az LMBTQ emberek társadalmi és jogi egyenlőségért. Álhírek helyett inkluzív iskolai felvilágosításra, az egészségügyi, munkahelyi és hatósági diszkrimináció csökkentésére, az LMBTQ embereket érő tévhitek és sztereotípiák eloszlatására van szükség. Gyűlöletkeltés helyett a média és a döntéshozók feladata a valós problémákra való megoldáskeresés” – áll a közleményben.