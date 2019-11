Újra a Fidelitas elnöke lehet Illés Boglárka helyettes államtitkár

Ez nem feltétlenül a bizalomvesztés jele, többen is a parlamentbe jutottak már a Fidesz ifjúsági szervezetének éléről.



A Fidelitasból indulva lett helyettes államtitkár és a hétvégi tisztújításon ismét a Fidelitasba térhet vissza Illés Boglárka, aki a Fidesz ifjúsági szervezetének elnöki pozíciójáért egyedüli jelöltként indul - írja az Index . A portál forrásai szerint az Emmiben nem feltétlenül bánják, hogy távozik. Ugyanakkor ez nem feltétlenül a bizalomvesztés jele: a Fidesznek generációs problémái vannak, a Fidelitas éléről pedig már Ágh Péter és Böröcz László is a parlamentbe jutott.

Illés államtitkár-helyettesként ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelt, jelenlegi pozíciójának sorsa egyelőre kérdéses az Emmiben. Felmerült, hogy a beosztása megszűnik, de a portál szerint az sem kizárt, hogy a politológusként kormánypárti lapokban is publikáló Balázs Ádám Samu kapja a helyét. Balázs a Fidesz-KDNP színeiben a Ferencvárosban indult képviselői helyért az októberi helyhatósági választáson, de nem jutott be az önkormányzatba, amelyben a Fidesz a polgármesteri posztot és a többségét is elbukta.