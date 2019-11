Plusz egy kerület a Fidesznek

Tizedik éve rója a sínpályákat a több ezer ledégővel díszített ünnepi jármű.

November 29-én, pénteken 16:00 órakor, a Jászai Mari térről, Karácsony Gergely főpolgármester jelenlétében ünnepélyes keretek között indult el az adventi időszak és az újév legnépszerűbb járműve, a Fényvillamos - írj a BKV közleménye. Hozzátették:

"A több ezer ledtől pompázó szerelvény belsejében hópelyhekkel pettyezett ablakok mögül csodálhatjuk az ünnepi díszbe öltözött Budapestet."

Az ünnepélyes megnyitót követően első útját hagyományosan, a világ 10 legszebb villamosvonala közé választott 2-es vonalon teszi meg. A 2009-ben útnak indított különleges, két motorkocsiból álló UV-szerelvény kezdetben csak a pesti Duna-parton járt, de az elmúlt évekhez hasonlóan idén is felbukkan majd a főváros más viszonylatain is. Az adventi villamos 2019. december 24-e és december 31-e kivételével Vízkeresztig minden nap 16:00 órától szállítja az utasokat a 2, 14, 19, 42, 47, 49, 50, 59B, 62A, 69-es villamosvonalakon. A járművön – amelyen érvényes jegy vagy bérlet ellenében lehet utazni – a balesetvédelmi- és biztonsági szabályok, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett az egész időszakban lehet fotókat és vágóképeket is készíteni. A Fényvillamos menetrendje: