Kiutasították az EU nagykövetét Beninből

A vietnami kormány az embercsempészeknek minden vagyonukat odaadó családokkal fizettette ki szeretteik utolsó útját.

Megérkezett Vietnamba szombat reggel annak a 23 embernek a földi maradványa, akit 16 másik vietnamival együtt holtan találtak október 23-án egy kamionban Délkelet-Angliában. Utóbbiak koporsóját már három nappal korábban hazaszállították. A 23 koporsó, illetve urna megérkezéséről a hanoi repülőtérre a vietnami külügyminisztérium adott ki közleményt.

A 39 áldozatot egy essexi kamionterminál parkolójában, egy hűtőkamionban találták meg. Több embert, köztük a kamion északír sofőrjét őrizetbe vették. Őt embercsempészettel és gyilkossággal vádolták meg. Előbbit beismerte.



A földi maradványok hazaszállítására való hosszú várakozás mellett a hozzátartozók fájdalmát az is növeli, hogy a vietnami állam közölte velük: a szállítás költségét nekik kell állniuk , az állam mindössze 30 napra kamatmentes kölcsönt biztosít ehhez. Az áldozatoktól az útért előzőleg a halálukat okozó embercsempészek is igen komoly összeget kértek el . Egy család a BBC-nek korábban úgy nyilatkozott:

a csempészek 30 ezer fontnak (11,5 millió forintnak) megfelelő összeget fizettettek a fiatal nő utazásának költségeire.

Vietnámi hozzátartozói gyászolják az egyik áldozatot Fotó: NHAC NGUYEN / AFP

A szűkös körülmények között, havi 400 dollárból (113 ezer forint) élő család minden megtakarítását a lány utazására költötte, hogy legalább neki jobb élete legyen. Most választhattak, hogy újabb 1800 dollárért hamvasztás után, urnában szállítsák haza elveszített szerettüket, vagy 2800 dollárért koporsóban.

A vietnami állam helyett civilek siettek a gyászolók megsegítésére. Az egyik internetes adománygyűjtő oldalon szombatra már 30 ezer dollár gyűlt össze számukra. A Vingroup nevű vietnami vállalat már szerdán bejelentette, hogy 800 dollárral támogat minden családot Nghe An és Ha Tinh tartományban, ahonnan a többségük származik. Adakozott erre a célra egy vietnami üzletasszony, Do Thi Kim Lien is.