Megduplázná a KDNP a Kúria elnökének fizetését

Szombat éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, főként a Fertő-tó térségében pára-, ködfoltok képződhetnek. Vasárnap a napsütést kezdetben csak fátyolfelhők zavarják, délutántól nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére már csak a keleti határszélen fordulhatnak elő kevésbé felhős körzetek.



Napközben csapadék nem valószínű, azonban kora estétől nyugat felől egyre többfelé érkezik meg a vegyes halmazállapotú csapadék. Az északnyugati szél délutánig többfelé lesz erős, majd estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. Vasárnap a déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon erősödik meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -8 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 6 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában

Egy markáns hidegfront mögött arktikus eredetű, hideg légtömeg áramlott be kontinensünk középső részei fölé, amely hatására jelentősen lehűlt a levegő. Az említett front az Alpoktól egészen a Norvég-tengerig húzódik, és környezetében erősen felhős az ég, északon havazás, délen inkább eső fordul elő. Ciklon örvénylik a Brit-szigetektől kissé délnyugatra, ennek hatására főként Észak-Spanyolországban, Franciaország nyugati területén felhős az ég, és elvétve esik az eső. A ciklontól keletebbre egy anticiklon ékelődött be, amelynek hatására nagy területen párás a levegő, és néhol köd is képződött. Ahol viszont nem alakult ki rétegfelhőzet, ott szinte zavartalan napsütés a jellemző. A legmelegebb az Ibériai-félsziget délnyugati részén van, ott néhol a 20 fokot is meghaladja a hőmérséklet. Hasonlóan enyhe az idő a Földközi-tenger mentén is. A már említett hideg légtömeg hatására azonban a középső területeken 5 és 10 fok között alakul a csúcshőmérséklet, de keletebbre már csak 2 és 6 fok közötti maximumok a jellemzőek. A leghidegebb Svédország középső vidékén van, itt néhol a mínusz 10 fokot sem éri el a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását kezdetben magasnyomás, majd egyre inkább egy közeledő mediterrán ciklon alakítja.