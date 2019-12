Tíz éve várták a vonaton utazók az új jogaikat, a kormány még öt évet rátett

Az AIDS világnapja alkalmából séta is lesz az ügyért.

Továbbra is kevesen járnak HIV-szűrésre: Magyarországon minden negyedik ember már csak a betegség előrehaladott, AIDS-stádiumában kerül az ellátórendszerbe - írja az MTI. A tavaly kiszűrt 229 új HIV-fertőzött közül 57-en már AIDS-stádiumban voltak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint pedig 16-an belehaltak az AIDS-betegségbe. 2018-ban 1,7 millióan fertőződtek meg a HIV-vírussal a világon, és 770 ezren haltak meg a fertőzéssel összefüggésben. Szlávik János, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológus főorvosa szerint a HIV-szűrés azért fontos, mert az időben elkezdett kezelés mellett a fertőzöttek teljes életet élhetnek, és gyakorlatilag nem fertőznek tovább. Magyarországon azonban jelenleg körülbelül 3000-4000 HIV-fertőzött van, és közülük csupán kétezren kapnak kezelést. A rizikócsoportba tartozóknak - homoszexuálisak, prostituáltak, intravénás droghasználók - rendszeresen, évente legalább egyszer ajánlott a szűrővizsgálat. Emellett azonban továbbra is fontos a megfelelő védekezés, az óvszerhasználat, amely több nemi úton terjedő betegség - szifilisz, gonorrhoea - ellen is védelmet nyújt. Magyarországon minden megyében működik anonim, ingyenes szűrőállomás, ahol előzetes bejelentkezés nélkül végezhető el a HIV- és hepatitis C-szűrés, amelynek eredménye 20 perc alatt elkészül. A szűrőhelyek aktuális listája és további információ a www.hivszures.hu oldalon található. Az AIDS elleni világnap megtartásáról 1988-ban döntött az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Nagyjából 37 millió HIV-fertőzött él a világon, a legtöbben Afrikában, és kellő anyagi források hiányában csak mintegy 60 százalékuk kap kezelést.