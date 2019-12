415 milliós ráfizetéssel teszi helyre Rogán egy telekeladását az V. kerületi önkormányzat

A gazdasági társaságok többségénél vezetőcsere lesz, várhatóan a BKK élére is új vezetőt keres Budapest új vezetése.

Kilenc napra befogadja az atlétikai vb-t és remélem legalább kilencven évig szolgálja majd a budapestieket - nyilatkozta Karácsony Gergely budapesti főpolgármester az Mfor -nak arról, hogy miért menne el a ferencvárosi atlétikai központ átadására, szemben a Puskás Stadionéval.

"Én abból indultam ki, hogy leültettem Magyarország legjobb egészségügyi szakértőit, hogy megmondják, mire van szükség a leginkább a járóbetegellátásban"

- mondta arról, hogyan alakultak ki a feltételek, köztük a fővárosi egészségügynek kért 50 milliárd forint. Karácsony arról is beszélt: "Most összesítjük a fejlesztési igényeket és a finanszírozási költségeket, ezekkel érkezünk majd a kormánnyal való tárgyalásra". Megjegyezte, "egy felelősen építkező fejlesztési programot szeretnénk megvalósítani". Arra a felvetésre, hogy Gulyás Gergely szerint az egészségügyi fejlesztésekhez szükséges forrás a főváros költségvetésében is rendelkezésre áll, a főpolgármester így válaszolt:



"Mondja ezt az a Gulyás Gergely, aki arra kötelezné a fővárost, hogy legfontosabb bevételi forrását, az iparűzési adó rá eső részét akár teljes egészében a közösségi közlekedésre fordítsa? Mondja ezt egy olyan párt politikusa, amelynek főpolgármestere egyetlen forintot se költött a fővárosi egészségügyre a kórházak államosítása után?"

Karácsony szerint ha a kormány akarja a világbajnokságot, akkor nem tehet mást, minthogy gyorsan elfogadja a főváros feltételeit. Az ezeket megvitató közfejlesztések tanácsát ezen a héten hívja össze a kormány. A fővárosi döntés értelmében a kormány vállalásait kormányhatározatba kell foglalni. Ha nem támogatják a feltételeket, akkor, mint Karácsony mondta: "írok egy levelet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezetőjének, amelyben tájékoztatom arról, hogy a kormány politikai rövidlátása miatt Budapest nem támogatja a világbajnokság megrendezését".

"Nekem az az erős benyomásom, hogy a közösségi közlekedés valamiképpen kívül esik a kormány látókörén, mintha nem is létezne, mintha nem egy közszolgáltatás lenne"

- tért át a főpolgármester a közlekedésre, aminek támogatása szintén a kormánynak szabott feltételek között van. A közösségi közlekedés finanszírozása immáron 30 éve nincs megoldva, fogalmazott. Szerinte a budapesti közlekedésszervezés határait ki kellene tolni az agglomeráció mögé és a különböző szolgáltatóknak szektorsemlegesen együtt kellene működniük.

A főváros költségvetése az elmúlt kilenc évben 500 milliárdról csaknem 300 milliárdra olvadt, de a bevételek növelését szolgálhatná a kampányban beharangozott Tiborcz-adó. erről a főpolgármester azt mondta: csak akkor tudja bevezetni a főváros, ha a kerületek átengedik neki ezt a jogot és a bevételt. "Ha bármelyik kerület így dönt, akkor a főváros nagy örömmel megteszi helyette, de jobb lenne, ha ez helyi adó és bevétel maradna".

"Tudomásom szerint a kormányban komoly vita zajlik a kukaholding jövőjét illetően"

- nyilatkozta Karácsony azzal kapcsolatban, hogy kormányülésen korábban felvetette a főváros kilépését a ebből.



Az interjúban a parkolási cégek ügye is szóba került. "A kerületeket most megszabadítottuk a velük folytatott huzakodástól. Másrészt egy lépést tettünk ezzel az egységes parkolási rendszer kialakítása felé. Ez nem jelenti azt, bár én örülnék neki, hogy fél év múlva Budapest egész területén a főváros szedné a parkolási díjakat, de legalább az ügyfél számára egységes lehet a rendszer" - mondta a főpolgármester. Megjegyezte, a parkolás egy közlekedési szabályozó is, ügyes alkalmazása jelentősen csökkentheti a városi utak leterheltségét. Az üzemeltetési költségek terhére bővítené a főváros parkolási bevételeit.

A dugódíjról azt mondta, az az úthasználattal lehetne arányos. Szeretné, ha a rendszer a ciklus végére készen állna, aztán egy népszavazás dönthetne a bevezetésről.

"A gazdasági társaságok többségénél szerintem vezetőcsere lesz. Várhatóan a BKK élére is új vezetőt keresünk"

- fogalmazott a főpolgármester a fővárosi szekrényekben talált csontvázakat firtató kérdésre. Vitézy Dávidot alkalmasnak tartja a posztra. "Ipari mennyiségű szerződést kell átvizsgálnunk", mondta még a gazdálkodásról, ehhez még csak most kezdtek hozzá. Megjegyezte azt is:



"az új városvezetés eleve örökölt 150 milliárd forint adósságot, amelyre mint azóta kiderült, további 50 milliárd rakódik. Hiányzik ugyanis 20 milliárd a Lánchíd felújításához, 10 milliárd a hármas metró büdzséjéből és 20 milliárd az állatkert befejezéséhez".

Ennek kigazdálkodására nem sok esélyt lát Karácsony. A metró esetében nincs mozgásterük, de a Lánchíd esetében "megpróbálják újragondolni a felújítás tartalmát", ezzel együtt a hídnak a város életében betöltött funkcióját is. 20 milliárd hiányzik az állatkerti biodóm befejezéséhez is. A Liget-projekt kapcsán azt mondta, a Zene Háza megépül, a Néprajzi Múzeum befejezéséről viszont még egyeztetnének.