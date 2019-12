Feltörte a Fidesz honlapját az Igazság Ligája

Újabb kilenc évig kizárólag fideszes tagokból fog állni a legnagyobb hatalmú hazai sajtófelügyelet.

Újabb kilenc évig csupa fideszes tagja lesz a legnagyobb hatalmú hazai sajtófelügyeletnek, a Médiatanácsnak. A kormánypárt ugyanis kigolyózta az ellenzék jelöltjeit. Hankiss Ágnest, Budai Lászlót, Meszleny Lászlót és Szadai Károlyt jelölte a Médiatanácsba az Országgyűlés eseti bizottsága hétfőn – tudatta Halász János, a testület fideszes elnöke. A Fidesz 2010-ben megszült egypárti médiaszabályozásának sarkalatos pontja volt a Médiatanács nevű testület létrehozása. Olyan nagy hatalmú grémiumról van szó, amely hatósági faladatokat is ellátva dönt a frekvenciapályázatokról, döntő szerepe van a közmédia vezetőinek kiválasztásában, illetve felügyeli a médiát annak érdekében, hogy „biztosítsa a demokratikus nyilvánosság működését". A Médiatanács feladata lenne többek között az olyan anomáliák megakadályozása, mint amilyen a hazai média kétharmadát lefedő, többek között az összes megyei lapot birtokló, nyíltan a kormánypártok és a kormány érdekeit szolgáló, nagyrészt állami hirdetésekkel finanszírozott KESMA létrejötte volt. Az Orbán-kormány kezdettől ragaszkodott a saját hegemóniájának biztosításához: a Médiatanácsban kizárólag a Fidesz delegáltjai voltak (még a KDNP-t sem engedték a közelébe). A Médiatanács elnökét és négy tagját az Országgyűlés kilenc évre választja meg. A négy tagra az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló, de a képviselőcsoportok létszámával arányos szavazattal rendelkező eseti bizottság egyhangú szavazással tesz javaslatot. A Fidesz minden bizonnyal azzal a törvényi rendelkezéssel élt (vissza), hogy ha a bizottság az első körben nem tud egyhangú döntésre jutni – amihez értelemszerűen a Fidesz is kell -, akkor a második körben kétharmados többség is elég a jelöléshez. A tanács tagjainak mandátuma már október 11-én lejárt, de a kormánynak az önkormányzati választás előtt nem volt sürgős a jelölés. Most vélhetően azért vált fontossá, mert – például a Simonka György elleni eljárás miatt – tartanak a kétharmad elvesztésétől, és újabb kilenc évre be akarták biztosítani a monopolhelyzetüket a Médiatanácsban. Az első lépést, vagyis az ellenzékiek kiejtését már megtették, így a parlament hamarosan az új, 100 százalékig a Fidesz jelöltjeiből álló Médiatanácsot fog megválasztani.