Már több mint kétszázan haltak meg az iráni tüntetéseken

Tényfeltáró misszió kezd vizsgálatot Máltán.

Az Európai Parlament (EP) jogállamisági vizsgálatot indít a máltai újságírónő meggyilkolásával összefüggésben - közölte az uniós parlament hétfőn. A héttagú tényfeltáró misszió kedden és szerdán vizsgálódik a szigetországban Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró két évvel ezelőtti meggyilkolása miatt. A kétnapos látogatás folyamán a meggyilkolt újságírónő családjával, civil szervezetekkel, újságírókkal találkoznak, valamint megbeszélést folytatnak egyebek mellett Joseph Muscat miniszterelnökkel, a máltai igazságügyi miniszterrel, a köztársaság elnökével, Málta főügyészével, és az ügyvédi kamara képviselőivel. Málta munkáspárti miniszterelnöke vasárnap este jelentette be lemondását. Kabinetfőnöke, Keith Schembri keddi távozása után Konrad Mizzi máltai turisztikai miniszter is bejelentette lemondását az oknyomozó újságíró 2017-es meggyilkolásával kapcsolatban egyre terebélyesedő botrány miatt. Keith Schembrit a rendőrség még aznap kihallgatta, majd őrizetbe vette. Christian Cardona gazdasági miniszter azt közölte, hogy felfüggeszti kormányzati tevékenységét. Caruana Galizia családja hétfőn jogi keresetet nyújtott be, hogy vizsgálják ki Muscat érintettségét az ügyben. A hozzátartozók követelték, hogy a miniszterelnök ne vegyen részt tovább a vizsgálatban. A kormányfőt is ki kellene vizsgálni - fogalmaztak. Az EP egy évvel ezelőtt már vizsgálódott Máltán az újságírónő meggyilkolásával kapcsolatban. A misszió jelentéstevői akkor erősen bírálták a máltai rendőrség és igazságszolgáltatás hiányosságait. Úgy ítélték meg, hogy az igazságszolgáltatás máltai helyzete komoly aggodalomra ad okot az Európai Unió számára. Caruana Galizia számos korrupciós ügyet derített fel, ami miatt több, magas pozícióban lévő politikus és kormányzati tisztviselő került kellemetlen helyzetbe. Autójába rejtett pokolgép végzett vele 2017 októberében. Halála előtt nem sokkal nagy mennyiségű adat került a birtokába egy olyan erőmű-beruházással kapcsolatban, amelyben a múlt héten elfogott Yorgen Fenech üzletember is érdekeltséggel bír. Fenech tagadta bűnösségét, és azt állította: információja van Schembri érintettségéről a bűncselekményben. Azt is mondta, hogy terhelő információkkal rendelkezik a Muscat-kormány több tagjáról is. Az újságíró halála után kiszivárgott e-mailek arról tanúskodtak, hogy Fenech egyik vállalata pénzeket utalt át Schembrinek, és Konrad Mizzi miniszternek. Mizzi és Schembri egyaránt tagadják, hogy bűncselekményt követtek el.