Országszerte kikapcsolási moratórium

Jelentős összegű bírságokat szabna ki a kormány a feketefoglalkoztatókra. Kérdés, ki tárja föl a visszaéléseket, hisz továbbra sincs elég munkaügyi ellenőr.

Legalább a minimálbér kétszeresére rúgó bírságra számíthatnak a dolgozóikat bejelentés nélkül vagy színlelt szerződéssel foglalkoztató munkáltatók jövő februártól, a 20 főnél nagyobb vállalkozások büntetése pedig a minimálbér négyszeresére rúg majd – derül ki a kormány törvénymódosítási javaslatából. Miután a minimálbér jövőre bruttó 161 ezer forintra emelkedik, a feketefoglalkoztatás minimális büntetési tétele 2020-ban a kisvállalkozások esetében 322 ezer, a nagyobb cégek esetében pedig 644 ezer forint lesz. A javaslat szerint a büntetési tételeket minden egyes érintett dolgozó után meg kell fizetni, vagyis a fenti összegek még hatványozódhatnak. Igaz, ha a munkáltató a hatósági eljárás során kitűzött határidőig bejelenti a dolgozót, akkor csak a bírság felét kell majd kifizetni. A javaslat hasonló szigorral csapna le azon munkáltatókra is, amelyek késlekednek a bérek kifizetésével, vagy nem a jogszabályokban illetve kollektív szerződésekben meghatározott összegeket adják oda. Korábban a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény nem határozott meg ilyen esetekben konkrétan alkalmazandó bírságösszeget (kivéve a külföldi munkavállalók engedély nélküli foglalkoztatását). A munkaügyi hatóság belső útmutatók alapján mérlegelte a büntetést – emlékeztet a családvédelmi akciótervhez kapcsolódó törvénymódosítások közé eldugott javaslatot kiszúró Napi.hu. Így eddig, ha valakit feketefoglalkoztatáson kaptak, de még a határozathozatalig visszamenőlegesen bejelentette a munkavállalót, jellemzően csak egy 100 ezer forintos bírságot kapott, de volt, hogy még annyit sem. Hogy ez nem igazán bír elrettentő hatással, azt már a Pénzügyminisztérium foglalkoztatásfelügyeleti főosztálya is szóvá tette jelentéseiben. "A gazdasági válság miatt bevezetett enyhébb szankciók már nem tartják vissza a jogsértésektől a munkáltatókat, pláne, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatással jelentős költségcsökkentést érhettek el a befizetendő adók és járulékok megtakarítása révén" – írták egy korábbi, a feketemunkára irányuló 3 hetes akcióellenőrzés tapasztalatait összegezve. Miután éppen emiatt 2018 januárjától a fekete foglalkoztatást már első alkalommal is bírságolják, az ellenőrök a korábbi évekhez képest négyszer több - összesen 425 - esetben szabtak ki ekkor munkaügyi bírságot. Ami az idei évet illeti: június 30-ig a munkaügyi hatóság 9 731 munkáltatót ellenőrzött, több mint kétharmaduknál fel is tárt valamilyen munkaügyi jogsértést. Az érintett 6 537 munkáltató közül 1 952-re szabtak ki munkaügyi bírságot 346 millió forint értékben. Az ellenőrzött 37 ezer dolgozó 14 százalékát feketén foglalkoztatták, ami az elmúlt 9 évben tapasztalt legmagasabb arány. Továbbra is az építőiparban a legrosszabb a helyzet, hiszen az ágazatban dolgozik minden harmadik feketemunkás, az építőipari munkavállalók harmadát még mindig nem jelentik be. A javaslat indoklása is egy nyári kormányhatározatra hivatkozik, amely felszólította a pénzügyminisztert, hogy tegyen intézkedéseket az építőipari vállalkozásoknál lefolytatott munkaügyi ellenőrzések hatékonyságának növelésére, továbbá vizsgálja felül a szabályszegésekhez kapcsolódó szankciórendszert. A hatékonyságnövelésével kapcsolatos javaslatok azonban nem szerepelnek a mostani módosítók között. Márpedig mit sem érnek a fenti szigorítások, ha a munkaügyi ellenőrök nem bukkannak rá a jogsértő vállalkozásokra. Jelenleg viszont mind a munkaadók, mind a szakszervezetek szerint ez a helyzet. A munkaügyi ellenőrök létszámát a kormány ugyanis az utóbbi években oly mértékben lecsökkentette, hogy ha ma ellenőriznének egy céget, akkor legközelebb 84 év múlva jutnának el hozzá ismét. Vagyis a lebukás esélye lényegében egyenlő a nullával, így a cégeknek jobban megéri kockáztatni, mint a magas adóterheket befizetni. A feketemunka visszaszorítására éppen ezért szeptember végén a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – a munkaerőhiány kezelésének részeként - kidolgozott egy közös javaslatcsomagot. Ebben a munkaügyi ellenőrzési kapacitások növelését javasolták, továbbá azt, hogy az ellenőrzésekbe vonják be a munkaadói és a munkavállalói szervezeteket is. Ezt a javaslatcsomagot később a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összes munkaadói és munkavállalói érdekképviselete is aláírta, majd a legutóbbi ülésen átadták a kormány képviselőjének, aki egyeztetést ígért. A feketemunka büntetési tételeinek szigorításáról szóló javaslatot másnap nyújtotta be Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter. Információnk szerint – a jogalkotási törvényt megsértve - arról egyik érintett érdekképviselettel sem egyeztettek.