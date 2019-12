Büdös, fehér hab lepte el India kedvelt tengerpartját

Bár a monszun után minden évben előfordul, szakértők szerint most különösen súlyos a helyzet. Orvosok figyelmeztettek, a szennyvízből képződött hab mérgező is lehet

Akár mérgező is lehet a büdös, fehér hab, amely India egyik leghíresebb tengerpartját lepte el. Az orvosok figyelmeztetése ellenére sokan megközelítik, erős szaga ellenére a gyerekek boldogan játszanak, fényképezkednek a habokban, amely akár bőrproblémákat okozhat – írta az AFP

Monszun idején korábban is képződött hab a Csennainál lévő Marina Beachen, de most különösen súlyos a helyzet. A hatóságok több helyen is mintát vettek a tengerpartot több kilométer hosszan fedő anyagból, amely két éve tömeges halpusztulást okozott. Szakértők szerint idén is ez történhet, a lapnak egy halász elmondta, már most kevesebben vásárolnak halat.

A szakértők szerint az elmúlt napok heves esőzése moshatta a tengerbe a feldolgozatlan szennyvizet és foszfátot, ez vezethetett a többnyire mosószer-maradékokból álló habtenger kialakulásához.

Csennai területén a szennyvíznek csak a 40 százalékát tudják megfelelően feldolgozni, a maradék a tengerbe áramlik. A kutatók szerint a tengerszint emelkedésével egyre nagyobb lesz a probléma a népszerű, hétvégente több tízezer ember által is látogatott tengerparton.