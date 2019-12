Nincs elég takarító, a diákok szálltak be a munkába több iskolában is

Akinek módjában áll, komplett osztályok hiánylistáját „örökbe fogadhatja”.

Karácsonyi adománygyűjtést indított a budapesti Szent János Kórház, a Facebookon közzétett, december 1-től 24-ig tartó akciójuk pedig szomorú képet fest az intézmény helyzetéről –A leírásban az áll: „összegyűjtötték osztályaink a hiányzó fogyóeszközök listáját, melyet folyamatosan frissítünk. Az adományokat a főbejáratnál elhelyezett szekrénybe kérjük betenni.” A kardiológián elsősorban a hajléktalanok ellátásához szükséges eszközökre lenne szükség: evőeszköz, tisztálkodószer, pelenka, hőmérő, meleg téli ruha, cipő. De szívesen fogadnak a karácsonykor bent fekvő betegek számára szaloncukrot, kis asztali díszeket, esetleg fenyőfát. A II. belgyógyászati osztályon a digitális lázmérő és a vérnyomásmérő mellett tisztítószereket, párnát, takarót és evőeszközt várnak. A gyermeksebészeten a papucs, a frottírtörülköző és a vízforraló is hiánycikk, de villanyégőt, csaptelepet, zuhany gégecsövet, mikrohullámú sütőt, hűtőszékerényt is szívesen fogadnak. De húsz darab vécéülőke is emelné az osztály színvonalát. A gyermekosztályon mosószer, lázmérő és elektromos szúnyogirtó mellé kéztörlőt, vécépapírt és vécéillatosítót is fogadnak. És úgy tűnik, a gumikesztyű is elfogyott. Akinek módjában áll, komplett osztályok hiánylistáját „örökbe fogadhatja” – teszik hozzá.