Felezné a kisfogyasztók rezsijét az MSZP

Azért, hogy egy szegény se fagyjon meg az otthonában, legalábbis felezné a létfenntartáshoz szükséges közműfogyasztás díjait az MSZP.

Az MSZP az állami költségvetés terhelése nélkül, a belső erőforrások átrendezésével a jelenleginél sokkal igazságosabb, sávos közműdíjrendszert dolgozott ki – tudtuk meg Tóth Bertalan pártelnöktől. Fő céljuk, hogy senki se fagyjon meg csak azért, mert nem tudja fizetni a rezsit. Az alapvető közszolgáltatások minimálisan szükséges mennyiségét mindenkinek megfizethető, a jelenleginél alacsonyabb áron kellene biztosítani. Jóval többet szánnának a lakások energiahatékonysági átalakítására is, ami minden fogyasztó számláján nyeshet. Tóth Bertalan szerint tervezetük alkalmas arra, hogy az ellenzéki pártok rezsielképzeléseiről folytatandó egyeztetés kiindulópontjául szolgáljon. Szándékaik szerint a bejelentett lakcímén személyenként minden polgár havi egy köbméter vizet jelképes – például egy forintos - áron kapna. Havi 15 köbméter gáz, illetve 30 kilowattóra (kWh) áram díja pedig legalább a jelenlegi felére vagy az alá esne. (Ebből számításunk szerint gáz esetében 50, áram esetében pedig 18 forintos hozzávetőleges egységár adódik.) Így egy négytagú család évi 48 köbméter vízhez szinte ingyen, az átlagfogyasztás mintegy kétharmadára rúgó, 720 köbméter földgázhoz és 1440 kWh áramhoz pedig a jelenlegi díj körülbelül feléért jutna hozzá. Efelett, az átlagfogyasztásig a jelenlegi díjak maradnának. Ugyanezen elv alapján az ellenzéki párt minden, tartozás miatt kikapcsolt háztartást visszaengedne a közműrendszerbe, a szolgáltatók költségén előre fizetős mérők felszerelését szorgalmazva. Ezeket a költségvetés a rászorulóknak szociális támogatásként a minimális fogyasztás ellenértékével feltöltené, ezt számukra ingyenessé téve. Az MSZP mindemellett a valódi, fenntartható rezsicsökkentést a lakások energetikai korszerűsítésétől, szigetelésétől, a nyílászárók és a fűtés cseréjétől várja. Ezt uniós támogatásokból állnák. A felújításokat az Otthon Felújítási Alap szervezné. Ez akkor is azonnal, körülbelül 20 százalékkal nyesné a családi rezsit, ha további 20 százalék megtakarítás kezdetben a kivitelezőhöz folyna be – a beruházás árának teljes kifizetése után ez is a háztartások hasznává válik. Az eljárás a lakástulajdonosoktól nem igényel sem önerőt, sem hitelfelvételt. Kérdésünkre Tóth Bertalan nem erősítette meg, hogy ebből következően az átlag feletti fogyasztás tarifája feltétlen nőne. A világpiaci árak alapvetően évek óta csökkennek. Ezt a hatást a szocialisták átengednék a fogyasztóknak, ellentétben az Orbán-kormánnyal, amely az öt éve harmadára esett tőzsdei árak és a változatlan lakossági díjak közötti elért haszonnal leginkább az állami gázkereskedőt gazdagítja. Az Orbán-kabinet már ma bőven tudna árat csökkenteni. Nem rezsiutalványokkal, nem egyes csoportoknak, hanem a szolgáltatási ár csökkentésével, mindenkinek. Mindez csak akarat kérdése, de a Fidesz ezt az árelőnyt nem akarja megosztani a lakossággal, vagyis nyerészkedik rajtunk – nyomatékosította Tóth Bertalan. Bár az esetlegesen, tartósan dráguló nemzetközi árak valóban emelő hatást fejtenének ki az átlag feletti fogyasztás tarifáira, az MSZP – a fideszes sejtetésekkel szemben – e hatásokat a lakossági energiaárak állami, illetve a közműhivatali meghatározásával tartaná kézben. A sávos árrendszer a nagyobb fogyasztókat takarékosságra, vagy akár megújulóenergia-alapú beruházásokra is ösztönzi, ami környezetvédelmi szempontból kedvező. A lakásfenntartás és a rezsi minden második család, illetve a nyugdíjasok kétharmada jövedelmének negyedét-felét elviszi – indokolta elképzeléseiket a pártelnök. 2010 óta több mint százezer – főképp szegény - háztartást kapcsoltak ki a gáz-és villamosenergia-szolgáltatásból. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy az elmúlt 9 év folyamatai nyomán ma Magyarországon mintegy százezer családnak megoldhatatlan a csekkbefizetés. Az érintettek így inkább fával, szénnel, vagy rosszabb esetben hulladékkal-rongyokkal fűtenek. Mindez nemcsak a XXI. századhoz méltatlan, hanem a légszennyezés miatt súlyos környezeti és egészségi ártalmakat, évi 13 ezer, napi 35 idő előtti halálesetet okoz Magyarországon. A Fidesz egységes „rezsicsökkentését” igazságtalannak tartja, mert a többet fogyasztó – javarészt jobb módú – háztartások jóval nagyobb hasznot érnek el rajta, mint a szegények. Az MSZP ezzel szemben a hazai kitermelésű gáz 30, illetve a Paksi Atomerőműben termelt áram 12 forintos egységárának előnyét igazságosan osztaná el, hogy mindenki azonos mértékben részesüljön az olcsó hazai energiából.