Égő házában halt meg egy idős asszony Csanádpalotán

Ide-oda csapódott furgonjával, aztán angolosan távozott a baleset helyszínről.

Perceken belül háromszor is ütközött az a 27 éves pápai lakos, akit most ittas járművezetés vétségével gyanúsít a helyi rendőrkapitányság. A nyomozás adatai szerint a fiatal férfi kedd este furgonjával, részegen hajtott a város belterületén, amikor lesodródott az úttestről – egy ideig a padkán haladt, majd egy családi ház falának, egy fának és egy parkoló autónak is nekicsapódott.