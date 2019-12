Lajos, röhögnöm kell

Egy ország találgatta néhány éve, hova tűnt a karcagi – és valószínűleg részben Karcagon kívüli – emberek pénzével a helyi álbróker, aki a vádirat szerint 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalást hozott össze, a kárösszeg pedig valahol 12 milliárdnál jár – legalábbis ennyi igazolható. Mindezt a büszke kunok (újabban kipcsakok) földjén, a legelésző rackanyájak szomszédságában. Ahol a szikes földön nyíló kamillavirág integet, és ahol bárki a szájában érezheti a házi pálinka, a birkapörkölt és a ferdinánd ízét – ahogy a volt fideszes polgármester/miniszter Fazekas Sándor írja köszöntőjében a város honlapján.

A nevében is kunságát hirdető cég egykori vezetője, D. Sándorné, ismertebb nevén bróker Marcsi másfél hét múlva szabadul. Lejár az előzetese, és akár integethetünk is neki a ferihegyi repülőtéren vagy Hegyeshalomnál, mert ha akar, szabadon elhagyhatja az országot. Mehet Belize-be (ahonnan sikerült hazahozni), Afrikába, ha kalandvágyóbb, akár Kazahsztánba is. Az ügyészség ugyanis, ki tudja, miért, a jelen állás szerint még házi őrizetet sem kért rá.

De nem csak ez a gond. Aligha hihető, hogy az alig 20 ezres városban az emberek milliószámra hordták D. Sándornéhoz párnacihába varrt megtakarításaikat. Valószínű, hogy más összegek is parkolhattak nála. Ez pedig – Kósa Lajos és a csengeri örökösnő 1300 milliárdos története óta tudjuk – sokakat megbabonáz.

Aki tudna mesélni, hallgat. Az eljárás három éve alatt még vallomást sem tett, egy árva félmondatot sem nyilatkozott. „Olyan otthon ez, ahol az emberek szavak nélkül is értik egymást. (…) Aki egyszer ittjárt, az máskor is visszatér” – olvasható az említett köszöntőben. Úgy tűnik, ez a rejtélyes karcagi nőre is igaz lesz. Az eltűnt milliárdokat pedig nem biztos, hogy a legelésző rackanyájak környékén kell keresni.