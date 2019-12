Kötelező lesz jelölni a húsok eredetét

Mára már sok cég megértette, akkor van jövője a vállalkozásnak, ha csökkenti a károsanyag-kibocsátását – nyilatkozta a Népszavának Maria Joao Rodriguez, az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítvány (FEPS) elnöke.

Mi kell ahhoz, hogy a nemzetközi klímacsúcsok elérjék az embereket? Mindenhol, így Magyarországon is fontos lenne, hogy a közvélemény, az emberek megismerjék az ezeken a fórumokon folyó a vitát. Már csak azért is, mert az Európai Unió éppen most határozza meg a hosszú távú stratégiáját, hogy milyen válaszokat adjanak a klímaváltozásra, milyen teendői vannak ezzel kapcsolatban. A most megválasztott Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a szociáldemokrata Frans Timmermans vezette csoport koordinálásával kidolgoz egy új zöld tervet. A szociáldemokrata, szocialista pártcsalád nagyon aktív és nagyon jó javaslatokkal állt ki eddig is a klímavédelem mellett. Hogyan vélekednek a vezető politikusok a klímaváltozásról? A New York-i klímacsúcson is három fő politikai irányzatot figyelhettünk meg. Vannak olyan vezetők, akik tagadják, hogy bármiféle nagy gond lenne a bolygóval. Ez a vélekedés talán Donald Trump amerikai elnök esetében érhető tetten a legvilágosabban. Azután vannak, akik ugyan elismerik a klímaváltozás okozta problémákat, de nem elég bátrak ahhoz, hogy cselekedjenek is, illetve kivárnak. Végül a harmadik csoportba sorolom azokat, akik valóban meg akarnak felelni a kihívásoknak és megoldásokat keresnek. Mennyire nehéz feladatot vállalnak a cselekedni kész kormányok, civilek? Kétségtelenül nehéz feladatra vállalkoznak, hiszen meg kell védeni a bolygónkat, ugyanakkor javítani kell a Földön élő emberek életminőségét. Azt remélem, reméljük, hogy az Európai Parlamentben olyan többség lesz, amelyik a cselekvésre ösztönzi az embereket. Mindenkit be kell vonni ezekbe a folyamatokba. Mire számít, milyen erőviszonyok alakulnak ki az Európai Tanácsban? Arra számítok, hogy ott is többségben lesznek azok a miniszterelnökök, akik határozottan kiállnak a cselekvés mellett, és akik nem akarnak ebben részt venni azok elszigetelődnek. Mindenesetre az Európai Tanács decemberben ül össze, s akkor majd többet fogunk tudni erről. A legutóbbi magyarországi helyhatósági választások bizonyították, hogy a lakosság egy nagyon jelentős részét érdekli a jövő, a családjuk jóléte és hisznek egy tartós és okos fejlődési programban. Kibontakozóban egy olyan mozgalom, amely a jövőre figyel és érti a cselekvés fontosságát összeurópai szinten. Mennyire lehet számítani az uniós állampolgárokra? Azt hiszem az igazi erőt éppen ők képviselik. Ezért is nagyon biztató, hogy egy egyre jelentősebb mozgalom van kialakulóban Európában, amely igenis rászoríthatja a vezető politikusokat, hogy európai szinten cselekedjenek a Föld megmentéséért. Mindazok az európai vezetők, akik tagadják a klímaváltozás tényét és az európai léptékű cselekvés szükségességét, elveszítik a polgárok támogatását, mert az emberek tudják, hogy nincs sok elvesztegetni való időnk, és csak közösen tehetünk éremben a klímakatasztrófa elkerüléséért. Milyen lépésekre van szükség? A felmelegedés globális, a klímaváltozás egyik elsődleges oka a széndioxid kibocsátás, ám ez a problémahalmaz természetesen jóval túlmutat az energiaszektoron. Ezért az általunk kidolgozott program érinti az ipari, a mezőgazdasági termelést, az építőipart, a szállítást, valamint a közlekedést is. A megoldások között szerepelnie kell az energiahatékonyság növelésének, aminek az egyik módja lehet például a lakások, irodák jobb szigetelése. Ugyancsak fontos feladat a megújulóenergia-felhasználás növelése, ezzel szemben mérsékelni kell a szállítás során felhasznált energiát és a károsanyag-kibocsátást. Mindez nagy változást hoz majd a gazdaság működésében is. A munkahelyek például sokkal kevésbé szennyezik majd a környezetet. A mezőgazdaságban pedig a mostaninál sokkal természetközelibb módszerekkel kell megtermelni az élelmiszereket. A közlekedésben, szállításban olyan új motorokat kell kifejleszteni, amelyek nem szénalapú üzemanyagokkal mennek, kevésbé, vagy egyáltalán nem szennyezik a környezetet. Nagy lehetőségek vannak az elektromos, vagy a hidrogénmeghajtású motorokban, és nemcsak a gépkocsikra, hanem a hajózásra és a repülésre is érvényesek ezek a feladatok. Hogyan élhetünk a digitális forradalom adta lehetőséggel? Megkönnyítheti a dolgunkat, ha felhasználjuk a rendelkezésünkre álló digitális eszközöket. Ha segítségükkel az energiaforrásokat okosabban használjuk föl, elérhető a biztonságosabb gazdaság kisebb energiafelhasználással. A tömegközlekedést is olcsóbbá kell tenni. Erre már több ország is mutatott példát, például a hazám, Portugália is, ahol ezt a fővárosban, Lisszabonban és más városokban ezt sikerült megvalósítani. Ha ilyen alternatívát kínálnak az embereknek, hajlandók lemondani a személygépkocsi használatáról a közösségi közlekedés javára. Ahol lehet ki kell váltani a szénfelhasználást, ami például a szénbányászatban munkahelyek elvesztésével jár majd, de új munkahelyeket is létrehoz. A digitális forradalomnak be kell kapcsolódnia a klímavédelembe is. Ha mindezeket a lépéseket megtesszük, az nemcsak a környezet, de a polgárok életminőségét is emelni fogja. Végső soron javíthatjuk a kapcsolatot az emberiség és a bolygó között. Az elvek nagyon szépek, de hogyan lehet rábírni például a nagy multit, hogy akár profitveszteséggel is, de a klímavédelmet tekintse a legfontosabbnak? Például azzal, hogy új szabványokat határozunk meg a szennyezés csökkentése érdekében.Ha pedig egy vállalat túllépi a szabvány által megszabott kibocsátási szintet, akkor fizetnie kell. Ez nem lesz teljesen újdonság, hiszen jelenleg is működik a szén-dioxid-kvóta, illetve a kvótakereskedelem. A korlátozásnak, a kvótának köszönhetően vannak olyan országok, ahol ennek köszönhetően csökkent a kibocsátás. Mára már sok cég megértette, akkor van jövője a vállalkozásnak, ha csökkenti a károsanyag-kibocsátását. Ha pedig egy vállalatról bebizonyosodik, hogy csatlakozott a tartós, fenntartható fejlődéshez, akkor növekedni fog a tőzsdei értéke, javul a megítélése a pénzügyi piacokon. Egyre többen értik meg, hogy a versenyképesség növelésének összhangban kell lennie a bolygó tiszteletben tartásával. Emellett a környezetre is nagyobb figyelmet kell fordítani, mint például az erdőtelepítésre. Hova sorolható a nukleáris energia, hiszen vannak akik szerint az „tiszta energia”, míg mások elengednék ezt az energiaforrást? Valóban létezik ez az ellentmondás. Kétségtelen van tábora annak a nézetnek, hogy a nukleáris energia tiszta, míg mások ezzel ellentétes véleményen vannak. Én magam a második iskolához tartozom. De nem feledkezhetünk meg egy másik ellentmondásról sem. Miközben a szennyező energiaforrások támogatását csökkentjük, azon is kell gondolkodnunk, hogy hogyan kerülhetjük el egy újfajta (energia)szegénység kialakulását. A tiszta energiára áttérésnek ugyanis nincs értelme, ha megfeledkezünk a szociális igazságosság feltételrendszeréről. Hogyan kerülhető el a szegénység-csapda? Speciális kormányzati ösztönzőket kell létrehozni a veszélyeztetett társadalmi csoportok számára, hogy csökkentsék, illetve átalakítsák az energiafelhasználásukat. Akik például nem engedhetik meg maguknak a házuk korszerű szigetelését, azokat támogatni kell. A tét tehát a Föld jövője? A bolygó túl fogja élni a klímaváltozást is. A tét az emberiség túlélése. Ebben a küzdelemben a fiatalok vehetik át a vezető szerepet, mert értik, hogy az ő jövőjük, életük a tét. És egyre nagyobb erővel követelik, hogy a döntések legyenek nyilvánosak, és ezekbe vonják be a fiatalokat helyi, országos és európai szinten is. Hamarosan meg kell egyezni az Unió következő 7 éves költségvetéséről. Szeretnénk, ha a strukturális alapokban olyan források is lennének, amelyek támogatják a helyi programokat, hogy minden régió számára lehetőséget adjunk egy zöld, okos és befogadó átmenetre. Ez azért is fontos, mert néhány kormány azt állítja, erre nincsenek erőforrásai. Emiatt kellenek az új források, de ezt nem új adók bevezetésével, hanem azoktól kell beszedni, akik nagyobb mértékben szennyezik a környezetet. De felvetődött a nagy digitális közösségi platformok megadóztatása is. Hogyan lehet elkerülni, hogy az olyan korrupcióval fertőzött kormányzatok, mint amilyen több nemzetközi és hazai kutatás szerint is az Orbán-rezsim, ne térítsék el ezeket a forrásokat is „baráti zsebekbe? Egyetértek azokkal, akik szerint az uniós költségvetés bizonyos forrásait közvetlenül elérhetővé kell tenni a jogosult régióknak, településeknek. Így megoldható, hogy helyben dönthessenek a polgárok azokról a beruházásokról, amelyek fontosak a számukra. Szükség van tehát egy olyan reformra, amely lehetővé teszi a közvetlen hozzáférést uniós forrásokhoz.