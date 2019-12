Még mindig a Sziget az angolok kedvenc külföldi fesztiválja

A Gothár Péter nevével fémjelzett történet a kormányoldal számára jó apropó kulturális intézmények bekebelezésére.

„Ha a Színművészeti Egyetemen is az történt, amit a sajtóban olvastam - bár az ártatlanság vélelme mindenkit megillet -, ha bárki az egyetem vezetéséből tudott valamit, de eltitkolta, akkor az a minimum, hogy lemond” - nyilatkozta Palkovics László az atv.hu kérdésére Gothár Péter szexuális zaklatási ügyével kapcsolatban. Az egyetemet felügyelő miniszter a Katona József Színház igazgatójának felelősségéről és, ahogy az ügy kirobbanása után két nappal a miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely is, bűncselekményről beszélt. A miniszteri megszólalással, az egyetem mostanáig be nem fejeződött, a nyilvánosság kizárása ellenére nagy médiaérdeklődéssel kísért, emiatt szinte lehetetlenné tett etikai vizsgálatával és a tüntetők megjelenésével szintet lépett a hazai közéletet az elmúlt két hétben leginkább foglalkoztató Gothár-ügy. A rendező zaklatási története pillanatokon belül a kultúrharc csataterévé vált. A balliberális oldalhoz sorolt művész, az érintett Katona József Színház és egyetem ellen hadjárat indult, demonstratív gesztusokat hiányolt a parlamentben az államtitkár, Gothár kitüntetésének és életjáradékának elvételét vetette fel, és a fenntartó fővárost vezető főpolgármestert a színház vezetőjének leváltására szólította fel a kormánymédia. Az áldozat nem állt a nyilvánosság elé, tudtunkkal nem tett feljelentést, a zaklató rendező nem nyilatkozott, a társulat tagjai – titoktartásra hivatkozva vagy egyszerűen lojalitásból - elzárkóztak a nyilvánosság elől, ezért nem lehet tudni, mi történt valójában. A főszereplők hallgatása, vagy félreérthető nyilatkozatai csak a kérdések számát és az egyre cifrább találgatások lehetőségét növeli, amit intenzíven használnak ki a kultúrharcban érdekelt jobboldali politikusok, közszereplők. A Kulturkampf fontos terepe a Színház és Filmművészeti Egyetem, ahol Gothár Péter is tanított, amíg az etikai eljárás végéig fel nem függesztette oktatói tevékenységét. Az intézmény vezetésének felelőssége is felvetődött: a Színmű falain belül is „próbálkozott kéretlenül” vagy zaklatott-e Gothár, ha igen, tudtak-e róla és létrehoztak-e megfelelő biztonsági hálót a két évvel ezelőtt kirobbant Marton-ügy után. Az egyetemet 2006-14 között a Katona József Színház főrendezője Ascher Tamás, majd 2014-19 között M. Tóth Géza vezette. Korábban többször felvetődött, hogy Vidnyánszky Attila és köre pozíciókhoz szeretne jutni a Színműn, egyelőre ezeket a Kaposvári Egyetemen foglalják el. A Színmű jelenlegi vezetője Upor László rektorhelyettes, és őt jelölte november 29-én a szenátus a rektori székbe január elsejével. A döntést a szakminiszter – Palkovics László - ajánlására hozza meg a köztársasági elnök, de ennek során figyelembe kell vennie a szenátusi döntést. Érvényes kérdés, hogy az ún. Gothár-ügy jó apropó-e az egyetem és a Katona József Színház „elfoglalására”. Szerdán etikai eljárás kezdődött az egyetemen kívül eső helyszínen, mivel Gothárt nem akarták kitenni a nyilvános megjelenés kockázatainak. Okkal: a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szerdán a Katona József Színház előtt tüntetett, követelve, hogy minden színház vegye le a műsoráról rendezéseit addig, amíg nem történik meg a rendező zaklatási ügyének alapos kivizsgálása. A tüntetés szervezője szerint „Gothár Péter a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a jövő generációit is tanítja, ezért most számos szülő fél elengedni gyermekeit az egyetem falai közé.” A demonstráció nem volt mentes a hangulatkeltéstől sem: Szőnyi Kinga emlékeztetett arra, hogy 1956-ban ezen a napon az asszonyok néma tüntetéssel álltak ki a Vörösmarty téren egy elnyomó diktatúra ellen; jelmondatuk az volt: A nők ereje legyőzi még a fegyvereket is! - olvasható az Origo tudósításában. Összeállításunkban az elmúlt két hét általunk legfontosabbnak vélt eseményei szerepelnek. November 19. A Katona József Színház közleményt adott ki, amelyben megírta, hogy „vezetőségének tudomására jutott, hogy egy szerződéses munkatársa több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival. A sértettek írásbeli bejelentése alapján az Üzemi Tanács megbeszélést hívott össze, ahol a résztvevők egyhangúlag elítélték a történteket és vizsgálóbizottság felállítását kérték az üggyel kapcsolatban. Az igazgatóság - a korábban nyilvánosan is megfogalmazott és követendőnek tartott belső irányelvek, valamint a két évvel ezelőtt módosított Üzemi Szabályzat 4-es számú melléklete alapján - vizsgálóbizottságot állított fel. A vizsgálatot külső szakértők bevonásával lefolytatta, a vezetőség pedig azonnali hatállyal a következő döntéseket hozta meg: az érintett személy a mai naptól, azaz 2019. november 19-től kezdve nem léphet az intézmény területére, illetve a színház a vele való közös munkát a továbbiakban befejezi. A Katona József Színház társulatát az eset mélyen megrázta, a vezetőség az érintetteknek valamint az egész társulatnak felajánlotta pszichológus segítségét az ügy feldolgozásához. Ezzel párhuzamosan a színház a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti, arról a későbbiekben sem a vezetőség, sem az intézmény munkatársai további nyilatkozatot nem adnak. Az érintett kollégák kifejezett kérése volt, hogy személyük maradjon anonim. Bizalmuk megtartása és személyiségi jogaik védelme kiemelten fontos a színház számára, ezért fokozottan kérjük a sajtó képviselőit ennek tiszteletben tartására!” November 20. 11. 36. Karácsony Gergely, a Katona József Színház fenntartója, Budapest első embere a Hír Tv-nek azt nyilatkozta, hogy „Nyilvánosságra kell hozni, hogy ki a zaklató a Katona József Színházban” Karácsony Gergely állítása szerint erre fogja kérni a fővárosi fenntartásban működő intézmény vezetését. Azt is mondta: eddig nem történtek lépések az áldozatok védelmében, de a mostani botrány után programot indítanak. November 20. Gothár Péter saját Facebook-oldalán közzétett közleményét osztja meg a Katona József Színház. "Eddigi szellemi bázisomat, szeretett munkahelyemet, a Katona József Színházat kérem meg arra, hogy közleményemet a nyilvánosság elé bocsássa. Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle. Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni. Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam. Gothár Péter" November 21. Reagál a Színművészeti Egyetem: „A Katona József Színház által közzétett nyilatkozattal összefüggésben Gothár Péter, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a mai napon megkereste az egyetem vezetőjét, és etikai vizsgálatot kért önmaga ellen. Az egyetem vezetősége haladéktalanul kezdeményezte eseti etikai bizottság felállítását. A vizsgálat lezárultával az eredményről tájékoztatjuk az egyetem polgárait és a közvéleményt.” November 21. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón fejtette ki véleményét. A miniszter azt mondta, hogy súlyos bűncselekményről van szó, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, hogy a balliberális kulturális oldalon nem először tapasztalják, hogy a legérzékenyebb kérdésben a szavak és a tettek szemben állnak egymással, hiszen "egy éve eltussolnak egy ilyen ügyet". A Hír TV kérdésére, miszerint a kormánynak van-e dolga az üggyel, Gulyás Gergely azt válaszolta: az első, hogy kivizsgálják az ügyet, hiszen súlyos bűncselekményről van szó, és beismerő vallomás is van. November 21. A Katona József Színház értesíti közönségét, hogy a Gothár Péter által rendezett Hóhérok már meghirdetett előadásai elmaradnak. – Ennek az az oka, hogy a kérdéses darabnak ebben az évadban nem történt meg a felújító próbája, míg a három másiknak, amely műsoron van, igen. Azok maradnak is műsoron, de tavasszal nem lesz új Gothár-bemutató. November 22. A Blikk információi szerint Kerényi Miklós Gábor az akcelerátora az akkor már Gothár-ügynek nevezett történetnek. Eszerint a két évvel ezelőtt zaklatással vádolt, az Operett Színházból botrányos körülmények között távozott rendező „több színház művészeit kereste meg az utóbbi időben, hogy szerepeljenek a Szegedi Szabadtéri Színház egyik jövő nyári bemutatójában. A Katona színészei közül többen vacilláltak, merjék-e vállalni a felkérést, ezért egy színészfórumot hívtak össze a teátrumban, hogy megbeszéljék, szabad-e Kerényi Miklós Gáborral együtt dolgozni. Azután az egyik színésznő megszólalt, hogy talán előbb a saját házunk táján kellene rendet tenni, ekkor derült ki, hogy Gothár Péter zaklatta a kolléganőt. November 22. A színházban rendező Bognár Péter kiállt Gothár mellett egy Facebookon közzétett nyílt levélben. Szerinte a büntetés aránytalan, ezért az általa rendezett, Minden kombi cirkó, de nem minden cirkó bojler című előadás után őt megillető jogdíjat "A Város Mindenkié" csoportnak utalja. November 25. A Magyar Művészeti Akadémia közleményt bocsátott ki a Nemzet Művésze címmel rendelkező Gothár Pétert érintő ügyben, ennek lényege, hogy az ügyben vizsgálatot folytatók megfelelő intézkedését kéri, amennyiben a jogi felelősségre vonás szükségessége felmerül és indokoltnak tartja a Színház- és Filmművészeti Egyetem, illetve a Katona József Színház részéről a Bizottság tájékoztatását a belső vizsgálatok végeredményéről. November 25. Az Országgyűlés napirend előtti felszólalásaiban is téma a Gothár-ügy. Megszólalt Dömötör Csaba parlamenti államtitkár is. Szerinte az ellenzék a nők elleni erőszakot érintő ügyekben gyakran akciózott, Vadai Ágnes monoklit is ragasztott magára. „Most a konkrét ügy kapcsán nem látjuk az akciókat, miért nincs? „ - tette fel a kérdést. November 26. Vidnyánszky Attila és a Magyar Teátrumi Társaság elítéli a történteket A szabadsággal és a művészettel szöges ellentétben áll Gothár Péter és a Katona József Színház szexuális zaklatási ügye, ennek a szégyenletes ügynek az egész magyar kultúra a kárvallottja, és ennek a felelősségét a bűnösöknek vállalniuk kell - írta közleményében a Magyar Teátrumi Társaság, amelyet hétfői közgyűlésük után adtak ki. November 26. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár levélben kér magyarázatot a Katona József Színház ügyvezetőjétől Máté Gábortól, arról hogy pontosan mi történt és hogyan kezeli Gothár Péter zaklatási ügyét a színház. November 26. Upor László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese levélben tájékoztatta Fekete Péter államtitkárt Gothár Péter etikai vizsgálatának ügyében, azok után, hogy a Katona József Színházban robbant a botrány, és kirúgta a rendezőt az „erkölcsi határok átlépése" miatt. November 27. Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója interjút adott a 24.hu-nak. Ebből kiderült, hogy tíz hónapja tudott a zaklatási ügyről, ám az érintett kérte, hogy ne legyenek következményei a történteknek, ezért az igazgató arra hivatkozott, hogy „ egy ilyen helyzetben kizárólag magánvádas eljárás indítható, ha a sértett szükségesnek érzi a jogi lépéseket. (…) Most már nyilván másképp látom a helyzetet. Sajnálom, hogy akkor nem vontam be azonnal az ügy kezelésébe az üzemi tanácsot, vagy hogy nem tettem azonnal drasztikusabb lépéseket az elkövetővel szemben. Megbántam ezt.” November 27. Jövőre kerülhet a mozikba az elmúlt egy hétben zaklatási ügye miatt a figyelem középpontjába került Gothár Péter legújabb nagyjátékfilmje, a Hét kis véletlen. A Magyar Nemzeti Filmalap tavaly 375 millió forint gyártási támogatást nyújtott a produkciót lebonyolító Filmpartners-nek. A felfüggesztése előtt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanító Gothár a készülő film vizuális koncepcióját elsőfilmes tanítványaira bízta - írta meg a Népszava. November 28. „Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. December 1. "Jönnek a Pásztorok, ebből einstand lesz" - kezdte publicisztikáját a Magyar Narancsban Janisch Attila rendező, aki a Gothár-ügy apropóján írt arról, hogy milyen lelkesen szállt rá a témára annak a Fidesznek a médiája, amely nem szavazta meg a nők elleni erőszak felszámolását célzó javaslatot az Európai Parlamentben. December 4. Palkovics László, a Színház és Filmművészeti Egyetemet felügyelő innovációs miniszter az atv.hu-nak azt nyilatkozta, hogy „Ha a Színművészeti Egyetemen is az történt, amit a sajtóban olvastam - bár az ártatlanság vélelme mindenkit megillet -, ha bárki az egyetem vezetéséből tudott valamit, de eltitkolta, akkor az a minimum, hogy lemond. “Az, hogy egy színház igazgatója, Maté Gábor már egy éve tud arról, hogy a színház egyik rendezője zaklatja az ottani kollégákat, és nem tesz semmit az ügyben, az nem helyes, nem elfogadható” - jelentette ki, hozzátéve: "ez az ő vezetői felelőssége, és ahogy látom, ez valószínűleg bűncselekmény is. Tehát a probléma alapvetően a színházban keletkezett”. December 4. A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége a Katona József Színház előtt tüntetett, követelve, hogy minden színház vegye le a műsoráról Gothár Péter rendezéseit addig, amíg nem történik meg a rendező zaklatási ügyének alapos kivizsgálása. December 4. Etikai vizsgálatot folytatott a Színművészeti Egyetem. A döntést elhalasztották. December 4. A Színház és Filmművészeti Egyetem etikai bizottsága nem hozott határozatot szerdán – mondta Upor László rektorhelyettes az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Meghallgatták Gothár Pétert. Az egyetemnek az az érdeke, hogy minden tisztázódjon és semmi se maradjon titokban – tette hozzá a rektorhelyettes. A következő ülésen meghallgatják azt a pszichológust, aki beszélt a hallgatókkal. Eddig az egyetemen Gothárral szemben semmiféle bejelentés nem érkezett – hangsúlyozta Upor László. „ De biztosra szeretnénk menni, ezért vizsgálódunk tovább, hogy nem esett-e olyan dolog, amely a törvényekbe, vagy a jó ízlésbe ütközik. „ Az a zaj és lárma, amely körbeveszi ezt az ügyet, akadályoz minket és a diákokat és az oktatókat is a munkában – jegyezte meg Upor László. A rendező meghallgatásáról csupán annyit mondott el a rektorhelyettes, hogy arra voltak kíváncsiak, Gothár vélekedése szerint az egyetemen történhetett-e bármilyen kifogásolható dolog, és hogyan viszonyul ehhez az egészhez. Upor László szerint nagyon szomorúak azok az esetek, amelyek a színházi világban eddig kiderültek, ezért egyetlen szóval sem védené. „Mindenféle hatalommal vagy pozícióval, helyzettel való visszaélést mélységesen elítélek, és hasonlóan vélekedik erről a legtöbb kollégám. De ezek az esetek nem jelentik azt, hogy a mi szakmánk ilyen. Azok a hajmeresztő állítások, amelyek a mi munkánkkal kapcsolatban megjelentek, nem csak vérlázítóak, hanem megalázóak az oktatókra és a hallgatókra nézve is” - mondta Upor László. Szóba került Kerényi Miklós Gábor korábbi ügye is, Upor erre úgy reagált, ő nem lenne ennyire megbocsátó a rendezővel kapcsolatban, mint azok, akik újra hívják dolgozni, ő ezt ha intézményt vezetne, nem tenné. „Kampfot tapasztalok, de, hogy ennek mekkora kulturális tartalma, azt nem tudom megítélni” - jegyezte meg Upor László. „ Nem tételezek fel eleve összeálló szándékot. Azt gondolom, hogy sok kicsi felelőtlenség, butaság, talán valamiféle bosszúvágy mozgat bizonyos embereket.” A rektorhelyettes szerint a lehető leggyorsabban, akár egy héten belül, szeretnék lezárni az ügyet.