Fellőtték a magyar műholdakat

Az hogy működnek-e, később derül majd ki, amikor a műegyetemi csapat megkapja az első rádiójeleket.

Az egy héttel ezelőtt műszaki okokból elhalasztott start után ezúttal sikeresen elindult pénteken, magyar idő szerint 9 óra 22 perckor az új-zélandi Māhia-félsziget csúcsán kialakított indítóállásról a Rocket Lab amerikai magáncég Electron rakétája, hogy a Running Out Of Fingers fantázianevű küldetéssel az űrbe juttasson egy kisebb japán műholdat valamint az Alba Orbital nevű skóciai műholdfejlesztő cég Albapod v2 műholdplatformját, rajta hat zsebműholddal. A Rocket Lab tizedik küldetése magyar szempontból nagyon fontos: az Alba Orbital műholdplatformjára két magyar gyártású nanoműhold is került, ezzel pedig – ha minden rendben megy – a 2012-es Masat–1 után ismét keringeni fog az űrben magyar műhold, rögtön kettő is, a SMOG-P és az ATL-1 – írja az Index. Pár perccel délelőtt kiderült: az összes műhold – így a két magyar is – a tervek szerinti pályára került.A cikk szerint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) diákjai és oktatói által fejlesztett SMOG-P műhold egy meglehetősen kicsi, egy PocketQube (1PQ) egység méretű, azaz 5×5×5 centiméteres pikoműhold, míg a SMOG-P-n dolgozó csapat bevonásával kifejlesztett, de magánfinanszírozású ATL-1 kétszer akkora, mérete 5×5×10 centiméter (2 PQ). A portál kiemeli: a SMOG-P ezen túl kis méretét tekintve világelső is lehet, mivel mostanáig nincs sikeres 1 PQ méretű műholdmisszió. A két új magyar műhold nagyjából 380 kilométeres magasságban kering majd az űrben, az hogy működnek-e, később derül majd ki, amikor a műegyetemi csapat megkapja az első rádiójeleket a SMOG-P és az ATL-1 fedélzetéről. Az önálló pályára kerülés után, ha az akkumulátorokban van kellő kapacitás, akkor 30-40 perc után a napelemmel működő műholdak antennái automatikusan kinyílnak. Az első jeleket akkor tudják majd tőlük fogni a földi állomások, ha meglesznek a pontos pályaadatok, a becslések szerint 24 órán belül várható róluk információ.