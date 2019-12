Késelés a győri iskolában - A tanár is, a diák is áldozat

Az egész országot megdöbbentette a hír: késsel támadt tanárára egy győri középiskolás. A lapunknak nyilatkozó pszichológus súlyos rendszerhibákra figyelmeztet.

Visszahúzódó, jó tanuló fiúként jellemezték osztálytársai azt a 17 éves középiskolást, akit csütörtökön bilincsben vittek el a rendőrök a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumból, miután óra közben egy svájci bicskával többször is megszúrta tanárát. Az 51 éves, matek-fizika szakos pedagógust súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, megműtötték, néhány nap múlva hazaengedhetik. A késelő diák rendőri őrizetben van, előzetes letartóztatásáról még nem döntöttek. Úgy tudni, a diák azért támadt a tanárra, mert ötös helyett hármas osztályzatot kapott, illetve a tanárnő oktatási módszereivel sem értett egyet. Tettét vélhetően nem hirtelen felindulásból követte el, a hármas matekdolgozatot a második órán kapta meg, de csak az ötödik órában, fizikaórán támadta meg osztályfőnökét. A szemtanúk elmondása szerint a fiú a tanári székben ülve várta meg a rendőröket. Osztálytársai szerint, semmilyen előjele nem volt a tragédiának. Indulatos reakciót csak egyszer láttak tőle, és noha tudták, hogy van bicskája, azt sose mutogatta, és nem fenyegetett vele senkit. Szakemberek évek óta figyelmeztetnek: az iskolai agresszió egyre erőteljesebben van jelen a hazai közoktatásban, az elmúlt években nem egy híradás jelent meg, amelyben diákok közötti, tettlegességig fajuló konfliktusról lehetett olvasni, továbbá hallhattunk olyan esetekről is, amelyekben pedagógus is érintett volt – áldozatként és elkövetőként egyaránt. Olyan súlyos konfliktusra azonban, mint ami Győrben történt, eddig még nem volt példa. A körülményekről, a támadás pontos hátteréről még nem sokat tudni, annyi azonban biztos: az okok sokkal mélyebbek egy közepes osztályzatnál. Duró Zsuzsa gyermekpszichológus szerint a 17 éves fiúban évek óta gyűlhetett az elfojtott düh és frusztráció, ami most tört a felszínre. – A gyerek egyértelműen sérült mentálisan, amiben nagy szerepe van az iskolai és az otthoni környezetnek. Elképzelhető, hogy olyan elvárásokat támasztottak irányában, amelyeknek csak nehezen tudott megfelelni, a teljesítménykényszer miatt folyamatos frusztrációban élt – mondta. A szakember szerint erős a gyanúja annak, hogy a fiút az osztálytársai is szekálták, esetleg kiközösítették. Ezt egyébként némileg megerősíti az egyik diák Indexnek adott nyilatkozata, mely szerint az utóbbi időben volt egy olyan eset, amikor valamivel „szívatták”, és „akkorát csapott az asztalra, hogy csak kamilláztunk”. Duró Zsuzsa úgy véli, mind a támadás, mind a fiú azt követő viselkedése (beült a tanári székbe) egyfajta erőfitogtatásként is értékelhető: megmutatta osztálytársainak, nem olyan gyenge, mint képzelik. A pszichológus szerint óriási hiba, hogy még mindig nem készült átfogó stratégia az iskolai erőszak visszaszorítására, továbbá súlyos rendszerhibákra is felhívta a figyelmet: az iskolákban nincs elég oktatást segítő munkatárs, nincs elég iskolapszichológus, a tanárok nincsenek felkészítve a konfliktusos helyzetek kezelésére, és egyébként is a végletekig túlterheltek. De ugyanígy hatalmas nyomás nehezedik a diákokra is. Duró Zsuzsa elmondta, ismer olyan gyereket, aki negyedik osztályos létére naponta 6-8 órát ül az iskolában. – De foglalkozok olyan gyerekkel is, akinek minden nap van nulladik órája. Vagyis bemegy az iskolába reggel hétre, délután fél négykor megy haza, majd éjjel 11-ig házi feladatot ír, dolgozatokra készül. Ez bűntett a gyerekek ellen – fogalmazott. Hangsúlyozta: a jelenlegi rendszernek a tanár is, a diák is áldozata.