Ügyészségi eljárás indult Salvini ellen

Diadalmasan indult haza budapesti és kijevi felfedezőútjáról Rudy Giuliani, aki Joe Bidenre keresett terhelő bizonyítékokat. Washingtonban egyre biztosabb, hogy a Képviselőház vádat emel Trump elnök ellen.

Az amerikai gyerekek kedvenc karácsonyi dalában szereplő vörösorrú rénszarvas, Rudolph alighanem csalódott, mert idén névrokona, Rudy Giuliani viszi el a show-t . A volt new york-i polgármester, aki most Donald Trump elnök magánügyvédje, hazaindult budapesti és kijevi felderítőútja után , de mielőtt felszállt volna a repülőgépre, diadalittas Twitter-üzenetben számolt be róla, hogy sikerrel járt, s hamarosan nyilvánosságra hozza a megszerzett dokumentumokat. A bizonyítékok szerinte egyrészt tisztázni fogják Trumpot a hatalommal való visszaélés vádja alól, másrészt egyértelművé teszik, hogy a "Biden-Obama kormányzat" idején amerikai hivatalos személyek "hozzájárultak az ukrajnai korrupcióhoz". Giuliani Budapesten Jurij Lucenko volt ukrán ügyésszel készített videóinterjút, majd Kijevben Viktor Sokin volt főügyésszel és ukrán parlamenti képviselőkkel találkozott. Az ukrán médiában megjelent beszámolók szerint parlamenti vegyes vizsgálóbizottság létrehozásáról is szó volt. Az "Ukrajna barátai - stop korrupció" nevű testületnek azt kellene kiderítenie, hogyan került Viktor Janukovics, illetve Petro Porosenko elnöksége idején az ukrán államkasszából nagyjából tízmilliárd dollár a Franklin Templeton befektetési alaphoz. Giuliani verziója szerint Joe Biden - aki ma Trump legesélyesebb demokrata párti kihívójának tűnik - annak idején azért ragaszkodott Sokin leváltásához, hogy az ne tudja leállítani az ukrajnai korrupciót, amelyben az alelnök fia révén érdekelt volt. Biden azonban nem egyedül cselekedett, a kérdéses időpontban Nyugaton általánosan elfogadott nézet volt, hogy éppen Sokin áll a korrupcióellenes fellépés útjában. Az alelnök pedig a Fehér Ház, a külügyminisztérium és egyéb hivatalos intézmények tudtával, velük egyeztetett álláspontot képviselt Ukrajnával kapcsolatban. A Fehér Ház a jelek szerint már a képviselőházi vádemelés biztos tudatában az impeachment eljárás döntő, szenátusi szakaszára készül. Donald Trumpnak hosszú tapasztalata van a tévés valóságshow-k világában, tudja, hogyan kell felépíteni, majd katartikusan kiaknázni a drámai helyzeteket. A kiszivárgott hírek szerint meg fogja próbálni megfordítani az asztalt, és vádlottat csinálni mostani vádlóiból, Nancy Pelosi házelnökből és a hírszerzési bizottságot vezető Adam Schiffből. A republikánus többségű Szenátus elé akarja idézni többek között Joe Bident és a Burisma nevű ukrán gázcégnél egy ideig felügyelő bizottsági tagságot betöltő fiát, Hunter Bident, továbbá azt az ismeretlen személyt is, akinek közérdekű bejelentése révén az egész botrány kipattant. Trump közben ismét személyeskedő kampányt indított Nancy Pelosi ellen. A házelnök csütörtökön felkérte a Képviselőház hírszerzési és jogi bizottságát, hogy állítsák össze a Trump elleni vádemelés pontjait, mert "az elnök nem hagy más megoldást" és "demokráciánk sorsa a tét". Ezt bejelentő sajtóértekezlete végén egy konzervatív tévéhálózat riportere megkérdezte tőle, hogy gyűlöli-e Trumpot. Pelosi erre dühödten azt felelte, hogy katolikusként senkit sem gyűlöl, sőt, naponta imádkozik Trumpért. Az elnök a Twitteren reagált, azt írta, hogy nem hisz az "idegrohamot kapott" Pelosinak. A házelnök viszontválaszként a CNN-nek azt mondta, hogy Trump folyton kivetíti a saját állapotát: ha valaki másról mondja, hogy ideges, akkor ő az, ha másról nem hiszi, hogy imádkozna, az azért van, mert ő nem teszi. Ez azonban, tette hozzá, csak egy okkal több, hogy imádkozzunk érte.

Andriy Derkach, ukrán képviselő állítólag dokumentumokkal tudja alátámasztani, hogy Joe Biden 900 ezer dollárt kapott lobbizásért egy cégen keresztül a Burisma csoporttól Fotó: HO / AFP