Na ki vitte el a 2,7 milliárdot?

A testület működésének kialakításában vesz majd részt.

Varga Zs. András alkotmánybírót választották szombaton a Velencei Bizottság alkotmánybírósági albizottságának (Sub-commission for Constitutional Justice) alelnökévé. Varga Zs. András 2017-től a Velencei Bizottság - az Európa Tanács alkotmányjogi szakértői testülete - nemzetközi jogi albizottságának alelnöke volt. Új pozíciójáról az MTI-nek nyilatkozva azt mondta: több elfoglaltsággal, több munkával jár majd, és nagyobb rálátást jelent az alkotmánybírósági vegyes tanács intézményének működésére is.

Ismertette: a Velencei Bizottságnak több albizottsága van, az alkotmánybírósági albizottságnak zömmel jelenlegi vagy korábbi alkotmánybírók, illetve legfelsőbb bírósági bírók a tagjai. Mivel az alkotmánybírósági működésre a Velencei Bizottság kiemelten figyel, létrehozott egy alkotmánybírósági vegyes tanácsot is, amelybe az Európa Tanács tagállamai úgynevezett összekötőket is küldenek. Ennek célja az alkotmánybírósági információcsere, azaz az alkotmányos párbeszéd összehangolása. A vegyes tanácsnak az összekötők mellett tagjai az alkotmánybírósági albizottság tagjai is.

Az albizottsági alelnöki posztról Varga Zs. András azt mondta: alapvetően a testület működésének kialakításában vesz majd részt. Az albizottságok készítik elő a Velencei Bizottság nagy ülésszakainak anyagait. Az ülésszakokat megelőzően az albizottságokban vitatják meg a tervezeteket, alakítják a végleges szövegeket. Megjegyezte: a Velencei Bizottság tagjai saját országuk ügyében nem járhatnak el, ez albizottsági alelnökként rá is vonatkozik.

Varga Zs. András 2013 októbere óta tagja a Velencei Bizottságnak.