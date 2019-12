Két autó karambolozott, négyen megsérültek a 44-es főúton

Indokoltnak találták a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedés elrendelését: a 17 éves fiút letartóztatták.

A bíróság határozatának indokolása szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Megállapították továbbá, hogy a letartóztatás elrendelésének törvényi feltételei közül az eljárás nehezítésének veszélye is fennáll, különös tekintettel a tanúk befolyásolásának lehetőségére.

Csütörtökön érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy az egyik győri intézményben késelés történt. A Győr+ az eset kapcsán arról írt: a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolájában, azaz a Jedlikben egy 17 éves, egyébként jó tanuló, csendes fiúként megismert diák egy zsebkéssel többször is megszúrta tanárát. A kiváltó ok egy fizikából kapott 3-as érdemjegy lehetett. A késelő osztálytársa azt mondta, hogy társa azért szúrt, mert szerinte a tanárnőnek nem jók a tanítási módszerei. Az első tárgyalást december 7-én, szombat reggel 10 órakor tartották.

A fiatalkorú gyanúsított letartóztatását egyéni elhelyezés keretében foganatosítják. A döntés végleges.

- figyelmeztetnek a szakemberek. A Népszavának nyilatkozó gyermekpszichológus szerint óriási hiba, hogy még mindig nem készült átfogó stratégia az iskolai erőszak visszaszorítására . A támadás ugyanis megelőzhető lett volna. A fiúban évek óta gyűlhetett az elfojtott düh és frusztráció, ami most tört a felszínre. A gyerek egyértelműen sérült mentálisan. Elképzelhető, hogy olyan elvárásokat támasztottak irányában, amelyeknek csak nehezen tudott megfelelni, a teljesítménykényszer folyamatosan frusztrálhatta. Erős a gyanúja annak, hogy a fiút az osztálytársai is kiközösítették. A diákokra egyébként is hatalmas nyomás nehezedik a jelenlegi köznevelési rendszerben: sokan már negyedikes korukra 6-8 órát töltenek az iskolában, mielőtt hazamenve az éjszakába nyúlóan kell leckét írniuk, dolgozatra tanulniuk.