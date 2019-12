Két érem a rövidpályás úszó-Eb zárónapján

Nem bírt egymással a címvédő FTC és a Puskás Akadémia az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának vasárnapi záró mérkőzésén. A tao-milliárdokkal támogatott csapatok találkozóján a hazai pályán játszó zöld-fehérek Zubkov góljaival az első félidőben 2-0-ra elhúztak, a vendégek a második játékrészben Henty találataival egyenlítettek.

A találkozó legnagyobb csodája az volt, hogy mindkét csapat teljes létszámban fejezte be a meccset. Andó-Szabó Sándor játékvezető és segítői szándékos könyöklést, illetve ököllel ütést hagytak megtorlatlanul a nagy ködben befejeződött mérkőzésen.

„Két különböző félidőt láthattunk – mondta Szerhij Rebrov, az FTC vezetőedzője a klub honlapján. – Az elsőben sok helyzetet alakítottunk ki, és kétszer be is tudtunk találni. A második játékrész másképp nézett ki, ellenfelünk feljebb jött és nyomást helyezett ránk. A második félidőben túl mélyen védekeztünk és túl sok helyzetet engedtünk az ellenfelünknek, de ez amiatt volt, mert a Puskás Akadémia nagyobb nyomást helyezett ránk, jobban akart támadni. Három sorozatban kellett helytállnunk, már a Kaposvár ellen is látszódtak a fáradtság jelei, és most is. Ma egy pontot szereztünk, igyekszünk változtatni csütörtökig, innentől már csak a Ludogorec elleni mérkőzésre koncentrálunk.”

A ferencvárosiak a döntetlennel is növelték előnyüket, miután a Fehérvár régi-új edzőjével, Joan Carillóval a kispadon hazai pályán 2-0-ás vereséget szenvedett a Pakstól. A diósgyőriek Mezőkövesden nyertek 1-0-ra, a vendéglátók ezt megelőzően szeptember 28-án szenvedtek legutóbb vereséget, amikor szintén otthon a Honvéddal szemben maradtak alul 2-1-re.