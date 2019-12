Karácsony menesztette a Főtáv-vezért

Jordán Tamás, Mácsai Pál és Karácsony Gergely is felszólalt.

Mint ismert, a kormány baltával esett neki a kulturális életnek és a kultúrafinanszírozásnak, és növelné hatalmát az önkormányzati fenntartású színházak ellenőrzésében. Az Artportal.hu információi nyomán elsőként a Népszava szolgált dokumentumokkal a módosítás tervezetéről . Közben a kormány Gothár Péter szexuális zaklatási botrányát jelölte meg a törvénymódosítás okként - de lapunk információi szerint a törvénytervezet már a botrány kirobbanása előtt elkészült . Mindezek ellen szerveztek tüntetést a budapesti Madách térre, az Örkény István Színház elé hétfőn 18 órára. A tüntetés elején az eső ellenére egyre gyülekező tömeg többféleképpen is megtanulta skandálni:

A kultúra nemzeti alap!

Helyszíni tudósítóink szerint a Madách tér hamar megtelt emberekkel. Még szintén a tüntetés előtt Kocsis Gergely színész, a Katona József színház tagja azt kérte a színpadról, hogy a "féregirtást a parlamentben" feliratú és hozzá hasonló táblákat tegyék le a tüntetők, mert ez nem tartozik a témához. Néhány művész nyilatkozott a téren a Népszavának .



Művészek a téren: egy mondat a Népszavának

Gálvölgyi János színművész: "Az előző években nem jártam tüntetésre, de most az előző 51 évem miatt jöttem ki."

Szüts Miklós festőművész: "Nem lehet az értelmiséget legyilkolni, mert ha ez történne, nem csak mi járnánk rosszul, hanem az egész ország."

Darvasi László író: "Azért vagyok itt, mert ilyenkor nem lehet máshol lenni."

Bodor Johanna koreográfus: "Nem szeretnék a romániai kulturális életre emlékezni amikor a hatalom a kultúrát megpróbálta a politika szolgálatába állítani, bízom benne, hogy ez nálunk nem történhet meg."

A beszédek 18 óra után pár perccel kezdődtek, a Mérce elő Facebook-videóban jelentkezett a helyszínről. A beszédek és a tüntetés fontosabb részletei a videó alatt olvashatók.

Elsőként Barda Beáta, a Trafó Kortárs Művészetek Háza ügyvezetője beszélt. Azt mondta, elfogy a levegő, el fogjuk veszíteni a sokféleség kultúráját, a következő pedig a szabadság elvesztése lesz. Sodró Eliza, a Radnóti Miklós Színház színésze a 30 év alatti színművészek nyílt levelét olvasta fel. A fiatal művészek szabadságban nőttek fel, és szabadságban döntötték el, hogy színészek lesznek. „Ez a generáció nem volt kapható a gyűlölködésre, és azért fogott most össze, mert a törvénymódosítás miatt nem látják biztosítottnak a jövőjüket” - idézte a levelet. A generáció szerint az alábbi három probléma van a törvénytervezettel: a megalkotása előtt nem történt érdemi érdekegyeztetés; a független társulatok megszűnéséhez vezet; az önkormányzati fenntartású kőszínházak esetében az igazgatók kinevezésének kormányzati vétójoga súlyosan veszélyezteti az autonóm működést. Farkas Franciska szabadúszó színész lírai beszédében kiemelte: "Hiszek a hazámban, hiszem, hogy a hazám jót akar nekem. hiszem, hogy a hazám értékel engem. Szeretném, ha a hazám büszke lenne rám. Én úgy hiszek a hazámban, mint a gyermek szüleiben – csak anyu és apu mostanában kicsit sokat veszekednek." A színésznő hinni akarja, elmondhatja a véleményét anélkül, hogy bármelyik párt érdekeit szolgálná. "A mindenkori magyar kormánynak, ahogy a mindenkori ellenzéknek is, támogatnia kell azt, aki a hazáját szolgálja – ez minden pártérdek felett áll" - tette hozzá. Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója szerint „most olyasvalami készülődik törvényi szinten”, ami ellen minden tiszta lelkiismerettel bíró embernek fel kell szólalnia. Bulgakov Mester és Margaritájának kulcsmondatát idézte, miszerint: „A gyávaság a legeslegnagyobb bűn”. A színigazgató elmondta, ma a tüntetés több résztvevőjével együtt levelet kapott Fekete Péter államtitkártól, amely szerint a salátatörvénnyel kapcsolatban”semmi sem igaz a sajtóban híreszteltekből”. Jordán megköszönte a Magyar Művészeti Akadémia „jobboldalhoz köthető” vezetőinek is, hogy nem értettek egyet a tervezettel, szerinte ez is azt mutatja, hogy „felül lehet emelkedni” ügyek mentén a politikai nézeteken. Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója Örkény István Az élet értelme című egyperces novellájára emlékeztetett, sőt fel is olvasta. A novella arról szól, hogy cselekedni kell, és arról, hogy meg kell őrizni a józan gondolkodásunkat, nem szabad idomulni, meg kell maradni annak, akik vagyunk. Meg kell őrizni nyugalmunkat és humorunkat. Pintér Béla drámaíró, színész és rendező a független szféra képviseletében azt kérdezte: „Mégsem mészároltok le minket?”

„B*szd meg, pedig olyan jó beszédet írtam!”

– kommentálta az eredeti törvénytervezet hétfői módosítását, aztán kérdővé alakította előre megírt szövegének kijelentő és felkiáltó mondatait. Karácsony Gergely , Budapest főpolgármestere is felszólalt. Azt mondta, nem szívesen áll a színpadon, de kötelessége, mert a színház nem a politikáé, hanem a közönségé. A főváros kiáll a színházak mellett, ugyanúgy, ahogy a társadalom minden szereplője, többek között az orvosok, a tanárok mellett is kiáll. Mint mondta:

"Ez a törvény csak annak törvény, aki megszavazza, mindenki másnak diktátum, beleértve a kormánypárti önkormányzatokat is."

Karácsony elárulta: Prágában is tüntetnek, a nemzeti színháznál gyűltek össze azok, akik szolidaritást vállaltak a magyar kultúrával. Ezek után a tüntetést lezárták, és arra kérték az embereket, hogy békében induljanak haza. A tömeg miatt korábban már le kellett zárni a Károly körutat. A helyszínen tartózkodó tudósítóink és több sajtóorgánum szerint is több ezres tömeg jelent meg a tüntetésen, ötezer fő körül lehet belőni a jelenlévők számát.