Fogolycserében állapodott meg Putyin és Zelenszkij

Arról is megegyeztek, hogy a Donyec-medencei frontvonal újabb három pontján hajtanak végre csapatszétválasztást.

A kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus rendezésére összehívott párizsi csúcsértekezlet keretében megállapodás született egy újabb, „mindenkit mindenkire” elv alapján történő fogolycsere tető alá hozásáról december 31-ig – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő éjjel Párizsban, a találkozó végeztével tartott sajtótájékoztatóján. Az Ukrajninszka Pravda hírportál jelentése szerint az államfő közölte: a „normandiai négyek”, azaz Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország vezetőinek találkozóján megállapodtak abban is, hogy a Donyec-medencei frontvonal újabb három pontján hajtanak végre csapatszétválasztást. Megjegyezte, hogy a felek sok kérdésben nem jutottak egyezségre, de kifejezte abbéli reményét, hogy a következő találkozókon ezekre is megoldást találnak. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna bizonyos dolgokra soha nem lesz hajlandó, nem válik például szövetségi állammá, és nem mond le területről. A Krím félszigetet és a Donyec-medencét Kijev változatlanul Ukrajna részének tekinti – mondta. Hozzátette: az ukrán fél a megbeszéléseken hangsúlyozta, hogy a kérdések átfogó megoldása lehetetlen a fő alkotóelem, a biztonság szavatolása nélkül. A felek megállapodtak abban is, hogy az év végéig teljes, átfogó és korlátlan tűzszünetnek kell életbe lépnie a Donyec-medence harcok sújtotta övezetében. Egyelőre nem tudja, hogyan lehet majd ellenőrizni a helyzetet – mondta. Emlékeztetett arra, hogy a korábbi tűzszüneti megállapodások mind meghiúsultak. A felek mindazonáltal megállapodtak abban, hogy nagyobb figyelmet szentelnek az ellenőrzésnek – tette hozzá.



A tárgyalásokon ragaszkodott ahhoz, hogy Ukrajna helyreállíthassa az ellenőrzést az orosz-ukrán államhatár teljes hosszán – szögezte le. Kifejezte abbéli meggyőződését, hogy erre a kérdésre a felek visszatérnek a négy hónap múlva esedékes újabb találkozójukon. Elmondása szerint „sokszor” hangsúlyozta minden külföldi fegyveres csoport, valamint fegyverzet kivonásának, továbbá a kelet-ukrajnai szakadár fegyveresek leszerelésének fontosságát, de azt is, hogy a kelet-ukrajnai szakadár területeken helyhatósági választásokat csakis az ukrán jogszabályokkal, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) normáival és a koppenhágai kritériumokkal összhangban lehet rendezni. Zelenszkij közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ellentétes véleményen van a határellenőrzés és a választások kérdését illetően. Kifejtette: ragaszkodik ahhoz, hogy előbb álljon helyre az ukrán ellenőrzés a teljes határszakaszon, és csak ezután tartsák meg a helyhatósági választásokat a Donyec-medence ideiglenesen megszállt területein, míg az orosz elnök előbb választásokat követel, és utána ígéri a határ fölötti ellenőrzés visszaadását Kijevnek. Az Ukrajnán átvezetett orosz gáz tranzitszerződéséről az elnök annyit mondott, hogy a kérdést „feloldották”, és szakértők szintjén tárgyalnak tovább a részletekről, remélhetőleg az év végéig megállapodnak. Zelenszkij kijelentette: összességében kevesli az elért eredményt. „Sok kérdés vetődött fel. Kollégáim szerint ez nagyon jó eredmény egy első találkozótól. Nekem, őszintén megmondom, kevés. Több probléma megoldását szerettem volna” – mondta az ukrán elnök.

Négy hónap múlva újabb csúcstalálkozót tartanak Emmanuel Macron francia elnök a megbeszélés után bejelentette: négy hónap múlva újabb csúcstalálkozót tartanak a kelet-ukrajnai helyzet rendezéséről a „normandiai négyek”. „Előreléptünk a csapatkivonás, a fogolycsere, a tűzszünet és a politikai rendezés kérdésében, és azt kértük minisztereinktől, hogy egy újabb, négy hónap múlva esedékes csúcstalálkozóig dolgozzák ki Kelet-Ukrajnára vonatkozóan a helyi választások megrendezésének részleteit” – mondta a francia államfő.