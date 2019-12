Elszúrta a Fidesz a bírák, ügyészek fizetésemelését

Vagy rendkívüli ülést hívnak össze, vagy nem teljesül a béremelésre vonatkozó kormányzati ígéret. Banálisat hibázhatott 27 fideszes képviselő.

Minden bizonnyal rossz gombot nyomott a Fidesz frakció 27 tagja, de emiatt komoly veszélybe került a bírák és ügyészek fizetésemelése januártól. A kormánypárt szokása szerint ugyanis az erről szóló paragrafust egy teljesen másról szóló törvényjavaslatba csempészte bele módosító indítványként. A nevezett jogszabály elvileg a járási hivatalok eljárásait egyszerűsítette, „egyfokúsította” volna, bár ebbe rejtették el azokat a paragrafusokat is, melyek értelmében a jövőben állami szervezet is élhet alkotmányjogi panasszal az ellene hozott bírói ítélettel szemben; az alkotmánybíróság tagjai automatikusan rendes bírókká válhatnak és a Kúria jogegységi döntései kvázi kötelezőek lesznek az egyes bírókra nézve. (Mindhárom intézkedés ellen tiltakoztak jogvédő szervezetek.) Emellett szerepelt a szövegben, hogy január 1-től emelkedik a bírák, ügyészek illetménye – erre Varga Judit tett ígéretet még november végén, a bírák esetében 32, az ügyészeknél 21 százalékos fizetésemelést ígérve. Csakhogy mivel az eredeti törvényhez számos módosító javaslat érkezett magától a Fidesztől, zavar alakulhatott ki a kormánypárti frakcióban, így 27 képviselő (többek között Kubatov Gábor, Bánki Erik, Selmeczi Gabriella, Font Sándor, Bíró Márk, Hoppál Péter) nemmel szavazott, így a javaslat nem kapta meg a szükséges minősített többséget. Érdekesség, hogy a „kiszavazók” nagyjából egy tömbben, Orbán Viktor mögött ülnek. A szavazás után érezhető zavar uralkodott el a Fidesz-frakcióban, még Orbán Viktor is hátra fordult, és valami olyasmit mondott a képviselőknek, hogy „figyeljünk jobban uraim!”, de a helyzetet reparálni már nem lehetett. A hiba elismeréseként a Fidesz az egyszerű többséget igénylő saját módosításainál már teljes létszámban tartózkodott, így a törvényt az eredeti szövegében fogadták el. Ezzel nincs akadálya annak, hogy a módosító javaslatokat később újra benyújtsák egy másik jogszabályhoz. Csakhogy ahhoz, hogy januártól megkapják az érintettek az emelt illetményt, ezt a jogszabályt mindenképpen idén el kellene fogadni. Mivel elvileg többet idén már nem ülésezik az Országgyűlés, jövő hétre rendkívüli ülést kellene összehívni. Kérdéseinkkel megkerestük a Fidesz frakcióirodát is, válaszaikat közölni fogjuk.