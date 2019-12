Két Szabad Városok Szövetsége is lesz

Karácsony Gergely már korábban többször beszélt az ellenzéki vezetésű városok összefogásáról, közben a 10 ellenzéki kézben lévő megyei jogú város már alakított is egy szövetséget.

Kötetlen közösség, támogatjuk egymást és közös fellépéssel igyekszünk lobbizni a városainkért – így mutatta be lapunknak Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, azt a szövetséget, amelyet tíz, ellenzéki vezetésű megyei jogú város kötött egymással. (Összesen huszonhárom ilyen város van, tizenhármat kormánypárti polgármester vezet.) A közösség megalakulását – mint arról írtunk – Botka László, az MSZP-ből az önkormányzati választás után távozó szegedi polgármester jelentette be, rajta és Márki-Zayon kívül Érd, Pécs, Szombathely, Tatabánya, Salgótarján, Eger, Miskolc és Dunaújváros polgármesterei a tagjai. A bejelentés kevés konkrétummal szolgált, Botka csupán annyit írt, hogy a szövetség „hazánk jövője érdekében” jött létre és az a céljuk, hogy „Magyarország igazságos, szolidáris és szabad otthona legyen minden magyarnak”. Kerestük a szegedi városvezetőt, de elfoglaltságaira hivatkozva nem nyilatkozott. Itt érdemes megemlíteni, hogy Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere megválasztása után többször beszélt arról, hogy egyik első és legfontosabb intézkedése az úgynevezett Szabad Városok Szövetségének létrehozása. A főpolgármester indoka az volt, hogy azok a városok, amelyek „szembemennek a politikai árral”, legyenek szolidárisak és osszák meg egymással a tapasztalataikat.

Karácsony stábjától annyit tudtunk meg, hogy "üdvözlik és drukkolnak" Botkáéknak, ugyanakkor úgy tudjuk, nem aratott osztatlan sikert a bejelentés. Ezt bizonyítja az is, nem tettek le arról, hogy megalakítsák a Szabad Városok Szövetségét. Márki-Zay Péter lapunknak elismerte, hogy az ellenzéki, megyei jogú városok összekapaszkodása hasonló elképzelés, mint a Szabad Városok Szövetsége, olyannyira, hogy ő személy szerint így is hívja az együttműködésüket. (Hivatalos nevük még nincs Botkáéknak, úgy tudjuk, több munkanév között vacillálnak.) Márki-Zay egyébként úgy látja, ezek egymást erősítő kezdeményezések, így ő például szívesen részt venne egyszerre a megyei jogú városok és a Szabad Városok együttműködésében is. Arra a kérdésünkre, hogy a tíz vidéki polgármester később pártot alapíthat-e, Márki-Zay azt mondta: nem tartja aktuálisnak a felvetést, „pártból így is sok van, az összefogást kell erősíteni.” – Fontos, hogy a most vidéken megválasztott ellenzéki polgármesterek beszéljenek egymással, a megyei jogú városok esetében pedig Botka Lászlónak vitathatatlanul kiemelt szerepe – vélekedett lapunknak Virág Andrea. A Republikon Intézet stratégiai igazgatója szerint az talán kevésbé volt meglepő, hogy Budapesten nyert az ellenzék, de azt még a legoptimistábbak sem gondolták volna, hogy vidéken is viszonylagos sikert aratnak. – Az ellenzéknek építkeznie kell ebből a vidéki áttörésből, ez pedig csak akkor sikerülhet, ha az ellenzéki városvezetők megmutatják: egy csapatban vannak, nem pedig különálló személyek, akiket „véletlenül” választottak meg – fogalmazott Virág Andrea. A szakértő egyébként nem gondolja, hogy súrlódás lesz az ellenzéken belül amiatt, mert Botka László és nem Karácsony Gergely jelentette be ezt a szövetséget. – Könnyen feloldható a helyzet, hiszen Budapest nélkül nyilván nem érdemes ilyen együttműködést kitalálni – indokolt a szakértő. Annak azonban van üzenete – folytatta a Republikon Intézet stratégiai igazgatója –, hogy a szövetséget egy vidéki városvezető vezeti.