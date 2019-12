Karácsonyi üdvözlőlapokkal üzentek hajléktalan emberek az alkotmánybíróknak

A régi kazán 40 éves, de hiába vett két újat is az önkormányzat, az iskola közben állami fenntartásba került.

Több napig rendkívüli munkarend szerint zajlott az oktatás a gyömrői Weöres Sándor Általános Iskolában, miután a kazán meghibásodása miatt nem tudták fűteni az egyik iskolaépületet. A Fő téri épületbe a felső tagozatos diákok járnak, de hétfőtől csak az első négy, rövidített órára kellett bemenniük, amelyeket egy másik, fűtött épületben tartottak meg. Az ebédet az iskolavezetés lemondta és a tanulószobás foglalkozások is elmaradtak. Lapunknak egy szülő azt mondta: az iskolában egy öreg, mintegy 40 éves kazánnal fűtenek, amivel már korábban is gondok voltak. Amikor az intézmény még önkormányzati fenntartásban volt, jelezték a problémákat a városvezetésnek, majd az épület biztosítója 9,9 millió forintot fizetett új kazán megvásárlására. Ez már több mint négy éve történt, de az iskola azóta sem kapott új kazánt. – Az önkormányzat nemcsak egy, hanem két új gázkazánt is vásárolt, ám utólag derült ki, hogy ezeket nem lehet beüzemelni az elavult fűtőrendszer miatt – nyilatkozta a Népszavának Gyenes Levente polgármester. Mint mondta, az iskola épületeiben a teljes rendszert fel kellene újítani, ami legalább 50 millió forintba kerülne. Bár az önkormányzat szerette volna megkezdeni a felújítást, az iskola időközben állami fenntartásba került, így a munka is az illetékes tankerületre hárult.

A polgármester szerint mostani hatáskörükben mindent megtettek, amit lehet: az önkormányzat biztosított átmeneti, fűtött helyiséget a tanórák megtartásához, és szerelőt is az önkormányzat küldött a régi, olajkazánból átalakított gázkazán javításához. Az új kazánokat pedig készek bármikor a tankerület rendelkezésére bocsátani, amennyiben a fűtőrendszer felújítása mellett döntenek. A Monori Tankerületi Központ úgy tájékoztatta lapunkat: a meghibásodott kazánt soron kívül, 1,6 millió forintért javíttatják meg, várhatóan szerdára lesz fűtés az iskolában. A köznevelési alapfeladat ellátása azonban így is biztosított. A megkeresésünkben említett új kazánról tájékoztatást kértek az önkormányzattól. A teljesen új fűtési rendszer megtervezését – az önkormányzattal együttműködve – 2020-ban valósítják meg. Nem most először történt hasonló: novemberben a boon.hu számolt be arról, napokig nem volt fűtés a Kistokaji Általános Iskolában az energetikai rendszer korszerűsítésének csúszása miatt. Tavaly decemberben a nagyberki Szász Endre Általános Iskolában egy hétig ültek nagykabátban a diákok, mert épp akkor korszerűsítették a fűtési rendszert. 2017 januárjában a kispesti Erkel Ferenc Általános iskolában hetekig nem volt fűtés.