Távozott az észrevétlen államtitkár-helyettes Palkovics minisztériumából

Heteket kell várni a gázszerelőkre Magyaroszágon.

Országszerte problémát okoz, hogy a meghibásodott gázkészülékek javítására időnként hetekig kell várni. A szerelők többsége nyugdíj mellett dolgozik, ráadásul kevés az utánpótlás. Az ATV Híradója szerint a gázszerelőkért sorban állnak az ügyfelek, alig győzik felvenni a telefont, ami állandóan cseng. A csatorna riportjában megszólalt egy debreceni szakember, aki nyugdíj mellett szereli a hibás gázberendezéseket. Azt mondta, hogy ha most hívná valaki, akkor az életveszély elhárításán kívül egy hetet kellene várnia, míg ki tud szállni. A lakosok többsége az utolsó pillanatban próbálja az eszközeit ellenőriztetni, egy társasház közös képviselője szerint az lenne a jó megoldás, ha mindenki nyáron mérné fel, milyen állapotban van a gázhálózata, ez azonban nem jellemző. A csatorna szerint Nógrád megyében is rossz a helyzet, a szerelők napi 12 órát dolgoznak, de így sem tudják behozni a lemaradást. A tél végéig vannak már előjegyzéseik, miközben most mindenki azonnal szeretne szakembert a készülékekhez. Egy helyi gázszerelő mester szerint legalább egy hónapot kell várni a javításra. A Híradó emlékeztet: a nyáron elhalasztott ellenőrzések után a készülékek gyakrabban hibásodnak meg, és ilyenkor már hiába a kapkodás, a balszerencsések akár napokat is kénytelenek kihúzni fűtés nélkül.