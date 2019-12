Greta Thunberg magányos tüntetőből vált egész világot megmozgató véleményformálóvá

Noha világszinten van némi csökkenés a bebörtönzött újságírók számát illetően – 2018-ban 255, 2016-ban 273-at tartottak fogva –, lényegi javulás nem tapasztalható.

Legkevesebb 250 újságírót tartanak fogva világszerte jelenleg, közölte legújabb jelentésében a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű New York-i szervezet. A média és szólásszabadságot ily módon megsértő országok között az első helyen Kína áll, ahol 48 újságírót börtönöztek be csak azért, mert munkáját végezte, de szorosan mögötte található Törökország is, ahol 47 médiamunkás ül rácsok mögött. A dobogó harmadik helyére két ország is felkerült, Szaúd-Arábiában és Egyiptomban egyaránt 26 újságírót tartanak fogva. Az olajkirályságban 18 médiamunkás esetében a vádakat sem közölték. Az újságíró szervezet szerint a szaúdi börtönökben lévő politikai foglyokat kínozzák is, a verés mindennapi, égési sérüléseket okoznak nekik és ételmegvonással is büntetik, négy fogvatartott újságírót pedig egyértelműen politikai fogolyként kezelnek. Noha világszinten van némi csökkenés a bebörtönzött újságírók számát illetően – 2018-ban 255, 2016-ban 273-at tartottak fogva –, lényegi javulás nem tapasztalható, állapítja meg a CPJ. Törökországban például tavaly 68 bebörtönzött újságíró volt, a szólásszabadság javulása csalóka látszat. Az Erdogan -rezsim több, mint száz médiát záratott be, és jelenleg is több tucat újságíró elleni eljárás van folyamatban, többüket meg hiányukban ítélték el, ők, ha hazatérnek le kell tölteniük börtönbüntetésüket. A New York-i újságírószervezet jelentése szerint az idei év két legnagyobb figyelmet kapó eset a kínai Sophia Huang Xueqiné és az egyiptomi Mohammad Moszaedé volt. A kínai újságírót azért tartóztatták le októberben, mert beszámolt arról, hogy részt vett a hongkongi demokráciapárti tüntetésen. Az egyiptomi újságíró azért került börtönbe, mert élőben twittelt egy, az üzemanyag drágulás miatt tiltakozó demonstrációról, miközben a hatóságok épp leállították az internetet azért, hogy minél kevesebb információ kerüljön napvilágra a tüntetésről.