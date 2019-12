Nagyon jól megfizetik a politikai lojalitást a Fidelitasnál keringő álláshirdetésben, csak az titok, hogy kik

Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere szerint Karácsony Gergely nyitott kapukat dönget a kormánynál egészségfejlesztési kéréseivel, a baloldal megkezdte a harcot azért, hogy ki legyen a városrészben a 2022-es képviselőjelölt.

Tudja garantálni, hogy ha vége van a 2023-as atlétikai vébének és én kikocogok Csepelre, szabadon használhatom az elkészült létesítményeket? Csepelen egy nyitott és egy fedett atlétikai csarnok épülhet meg a bemutatott tervek szerint és a kormány képviselőjétől a legutóbbi testületi ülésünkön is elhangzott, hogy ezek a létesítmények nyitottak lesznek a nagyközönségnek. Csepelnek ez már csak azért is fontos, mert nagyon eredményes gyermek atlétikai klubunk van. Ferencváros is így járult hozzá a beruházáshoz, úgyhogy igen, szerintem garantálható, hogy mindenki számára használható létesítmények jönnek létre. Hatvan hektár területet parkosítanak Csepelen. Ez mekkora nagyságrendű zöldterület a kerület számára? Észak-Csepel bal oldali részén alakítanak ki nagy zöldterületet, a sziget jobb oldali része pedig teljesen bezöldül majd. A vizes világbajnokságon láthattuk, hogy egyes elemek akár menet közben is módosulhatnak, az úszócsarnok teljesen másképp néz ki, mint a látványterveken. Ilyen esetben itt az önkormányzatnak lesz beleszólása, ha a kormány változtatni akar? A Miniszterelnökség eddig mindenben egyeztetett és kikérte a véleményünket és figyelembe vették a kéréseinket. Nyugodtak lehetünk, hogy ez a jövőben is így történik. Bármilyen fejlesztés, ami Csepel északi részén történik az számunkra jó, mert ott most semmi nincs, sőt a régi eperföldi rész egy időközben csődbe ment spanyol cég tulajdonában van. Azért tud garanciát vállalni, hogy a fejlesztéseket átláthatóan, korrupciómentesen valósítják meg? Mivel közpénz felhasználásáról lesz szó, a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosak lesznek a szerződések. Csepel, Ferencváros és a főváros feltételei között szerepelt egy 50 milliárd forintos egészségügyi fejlesztés is Budapesten, amire a kormánynak kellene a keretet biztosítania. Ezt mintha nem szeretné teljesíteni a kormány. Ön egyetért a kéréssel? Természetesen, de szerintem nyitott kapukat döngetnek Karácsony Gergelyék. Ez az 50 milliárdos keret már létezik Egészséges Budapest Program címén. Karácsony Gergely szerintem ugyanolyan jól ismeri, mint én, mert zuglói polgármesterként biztosan ő is pályázott ebből a pénzből a XIV. kerületnek. Hogy ők mennyit nyertek és mire, azt nem tudom, de mi is nyertünk közel kétmilliárd forintot a járóbeteg szakellátás fejlesztésére. Nekünk volt egy külön javaslatunk, hogy ehhez a kerethez tegyen hozzá ugyancsak 50 milliárdot a Fővárosi Önkormányzat is, éppen úgy, ahogy mi Csepelen is. Ha már ez volt Karácsony Gergely egyik fő ígérete jelöltként, akkor szerintem több év alatt ki tud gazdálkodni erre akár 50 milliárd forintot is. CT van a kerületben? Nincs. Karácsony Gergely azt is mondta, minden önkormányzattól bekéri a kerületi egészségügyi fejlesztési terveket, hogy bevihesse a kormány elé. Önök is elküldik neki? Természetesen, de a mi terveinket már a kormány látta az említett Egészséges Budapestért Programra írt pályázatunkban. Ennek már a megvalósítása folyik, nagy összegű eszközbeszerzésekkel és építkezésekkel. Sajátos helyzet van a helyi képviselő testületben, egy LMP-s és egy Jobbikos képviselő is önt és a Fideszt támogatja, így van többségük. Hogy sikerült meggyőzni őket? A 18 fős képviselő-testületből velem együtt kilenc fős a Fidesz frakció, az ellenzéki összefogás pártjai pedig nyolcan vannak. Van egy független, a Jobbikból kilépett képviselő, aki nem akart részt venni az ellenzéki összefogásban, így civilként indult. A működés biztosítása érdekében ő alpolgármesterként vesz részt a közös munkában. Az LMP-s képviselő sokszor ellenünk szavaz, de törekszem rá, hogy normális együttműködés legyen mindenkivel a kerületben. Németh Szilárdnak van még befolyása Csepelen? Németh Szilárd országgyűlési képviselő, nagyon rég óta Csepelen él, a kormánynál pedig többször sikeresen lobbizott az ittenieket szolgáló fejlesztésekért. Németh Szilárd sokat beszélt egy időben egy birkózó csarnokról Csepelen, de ez még nem készült el. Ez hogy áll? Ez kormányzati támogatással megvalósuló beruházás, a területet adtuk mi, ezért pénzt is kaptunk. A csarnok majdnem teljesen elkészült, belső munkák zajlanak még. Csepel országgyűlési képviselője Szabó Szabolcs, a megszűnt Együtt politikusa. Vele milyen a kapcsolata? Semmilyen. Nem tudnék olyan ügyet mondani, amelyben segítette volna a kerület előrehaladását. Szinte kizárólag az országos politikában tevékenykedik. Nyilván ennek is köszönhető, hogy több nem idevalósi politikus, például Bangóné Borbély Ildikó is feltűnt Csepelen. A baloldal láthatóan már most azért harcol, ki legyen az országgyűlési képviselőjelöltjük. Durva kampányt hagytunk magunk mögött, a 24.hu szerint egy ízben a csepeli önkormányzat egyik sofőrjét is rajtakapták, hogy ellenzéki plakátokat tépked. Erről mit gondol? Azt, hogy az illető munkaidejében jól elvégzi a feladatát, a szabadidejében pedig azt csinál, amit akar. Tehát tépkedhet ellenzéki plakátokat? Úgy tudom, az üggyel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban, mert nem közszereplő embereket szerepeltettek a sajtóban az arcukkal, kitakarás nélkül. Egyébként nem plakát volt, hanem egy gyalázkodó matrica, és nem munkaidőben történt. A Fővárosi Közgyűlésben milyen a kisebbségi lét? Furcsa, mert nyilván nem ehhez szoktam hozzá az elmúlt ciklusokban. Most van a kormánypárt, amelynek tagja vagyok, van Csepel, ahol nyertem, a köztes helyzetben pedig a Fővárosi Közgyűlésben kisebbségben vagyunk. Van egy tizennyolc fős többség, amelyik ugyan még egyben van, de már látszódnak belső feszültségek, kíváncsi vagyok, a következő években ezt az egységet mennyire lehet fenntartani. Voltak már észrevételeink, melyek abszolút konstruktívak és jó szándékúak voltak, kapásból lesöpörték őket az asztalról. Normálisan működik majd a közgyűlés ön szerint? Eleve nagyon furcsa helyzet, hogy minden kerületi polgármester ott ül, akiknek elsősorban a kerületük érdekeit kell képviselni, ugyanakkor nem hagyhatják figyelmen kívül Budapest össz-érdekeit sem. A két politikai oldal is együtt tud majd működni Budapest érdekében reményeim szerint. A jó ügyek mellé be fogunk állni, de a kritikánkat sem hallgatjuk majd el. A Fideszben információink szerint még zajlik a kudarc okainak elemzése. Erről tud valamit? Az elnökségben az értékelés megtörtént. Felkiáltójelként kell tekintenünk erre az eredményre, főleg arra, ami Budapesten történt. Érdemes a Fidesznek őszintén szembe néznie a helyzettel és elemeznie, hogy mi vezetett ide, miért történt meg, hogy bár a polgármestereink többségében jól teljesítettek és több voksot gyűjtöttek, mint öt éve, ilyen sok kerületben veszítettünk. Nem szabad magunkat ámítani, vagy becsapni most, mert közeleg a 2022-es parlamenti választás. Ennek a szembenézésnek hogy kell megtörténnie? Az elnökségnek és a helyi szervezeteknek is fel kell tárnia, hogy alakult ki ez a megosztó hangulat a párttal szemben, miközben minden gazdasági mutató azt jelzi, hogy az ország helyzete javul. Abban is új helyzet van, hogy a Fidesznek nincs jelenleg potenciális főpolgármester-jelöltje, bár nyilván van még bőven idő megtalálni. Mikorra kell ön szerint megnevezni ezt az embert? Ez még valóban korai, nem csak azért, mert 2024 még messze van, hanem mert másfél hónapja voltak a választások és ez egy mélyütés volt Budapesten nekünk, el kell telnie egy kis időnek, hogy reálisan láthassuk a dolgokat. Azzal egyetért, hogy október 14.-én a Fidesz ráfordult a 2022-es választásokra? 2002 óta vagyok a politikában, azóta folyamatos kampányhangulatban él az ország szerintem és ez nem is változik 2022-ig.