Előkerült a rejtélyesen eltűnt chilei katonai repülő roncsa

Ezzel az erőszakról és zaklatásról elhíresült producer elleni, szinte minden per lezárul, az egyezség csak két polgári és egy büntető pert nem érint.

Harvey Weinstein volt hollywoodi filmproducer peren kívüli egyezséget kötött szerdán azokkal a nőkkel, akik több más mellett szexuális zaklatással és erőszakkal vádolták őt. Az egyezséggel a Weinstein elleni csaknem valamennyi, folyamatban lévő polgári pert lezárják.



Az alku részeként 25 millió dollárt - átszámítva, mintegy 74 milliárd forintot - kapnak a producert vádló nők kártérítésére és egy áldozatokat segítő alap létrehozására. 6 millió dollár a 18 perlő nőnek és ügyvédjeiknek jár - 500 ezer dollárnál egyiküknek sem jut ebből több -, és 18,6 milliót kap az alap. Az összeget nem Weinstein fizeti, hanem korábbi cégének, a Weinstein Company-nek a biztosítói.



Ezenkívül 7 millió dollár illeti meg Weinstein csődbe jutott filmstúdiójának egyes hitelezőit. A megállapodást még egy csődbírónak és egy polgári peres bírónak is jóvá kell hagynia.

A csaknem egy esztendeig tartó tárgyalások után kimunkált alku nyilvánosságra került részletei szerint Weinstein és volt munkatársai - beleértve az egykori filmstúdiója igazgatósági tagjait is -

Katherine Kendall, akit a '90-es években támadott meg Weinstein, csalódottan úgy nyilatkozott erről a New York Times -nak: azért fogadta el az alkut, hogy ne akadályozza, hogy a többi felperes kaphasson bármi kártérítését. A szintén a producert vádló Zoe Brock arról beszélt, hogy legyőzöttnek és reménytelennek érzi magát az egyezség megkötése után, de annak nem volt alternatívája. A jogi lehetőségek kimerüléséről beszélt az egyik felperes, Sandeep Rehal ügyvédje is. Egy másik áldozat, Caitlin Dulany arról beszélt a lapnak, hogy sokuk ügye elévült, és idejük sincsen folyamatosan a bírósági tárgyalásokra járni.

Amerikai lapértesülések szerint két polgári pert és egy büntető pert nem érint az egyezség, írja az MTI. A büntető perben a manhattani ügyészek január 6-án ismertetik a vádakat. A sajtóinformációkat sem Weinstein szóvivője, sem a New York-i ügyészség nem kívánta kommentálni.

Elizabeth Fegan, a perlő nőket képviselő ügyvéd szerdán este közleményben hangsúlyozta, hogy mivel az egyezség nem végleges, ő sem kíván részletekbe bocsátkozni.

A Weinstein-botrány 2017 októberében robbant ki. Weinstein, aki a Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítója volt, közleményben elnézést kért ugyan a panaszosoktól, de mindig tagadta a vádakat. Cége, amely 81 Oscar-díjas filmet gyártott, csődbe jutott. A New York Times és a New Yorker című amerikai lapok akkor tárták fel a neves producer szexuális bűncselekményeit. Az esettel a New York Times elsőként foglalkozó két újságírója, Megan Twohey és Jodi Kantor a Pulitzer díjat is elnyerte, jegyzi meg a Gurdian