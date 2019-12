Több baleset történt reggel az M6-oson

A nő vérében kokainnak, valamint marihuánának a nyomaira bukkantak a most elvégzett vizsgálatok során.

Újabb bódult állapotban elkövetett járművezetéssel gyanúsította meg a rendőrség azt a fiatal üzletasszonyt, aki három évvel ezelőtt bekokainozva halálra gázolt egy 85 éves férfit Zuglóban –nem sokkal az öt és fél év börtönre ítélt T. Klára Petra csütörtöki másodfokú tárgyalása előtt. A portál felidézi: a fiatal nő három éve a Füredi úton haladt, amikor az Audijával fékezés nélkül elgázolta az idős férfit. Segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről, majd elment műszempillát csináltatni magának egy kozmetikai szalonba, ott tartóztatták le. A fiatal nő végig tagadta, hogy kokaint fogyasztott volna a baleset előtt, és azt állította, hogy csak utána szívott fel két csík kokaint a szépségszalonban. Szeptember elején azonban ismét drogos vezetésen csípték a rendőrök egy közúti ellenőrzés során. Amikor a rendőrök tüzetesebben átvizsgálták a kocsit, némi kábítószer is előkerült. Mostanra elkészültek a végleges szakértői vélemények is az újabb ügyben. A portál úgy tudja, hogy a nő vérében kokainnak, valamint marihuánának a nyomaira bukkantak a most elvégzett vizsgálatok során. A kocsiban a 24.hu tudomása szerint amfetamin volt, ezért a fiatal nőnek kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell.