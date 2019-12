„Legalább fájjon” – mondta Kövér a házszabály szigorításától

Ezután elnézést kért a megfogalmazásért. A házelnök számonkérte az ellenzéket, hogy miért kell „háborús hisztériát” kelteni az Országgyűlésben.

Kövér László az Infordárió Aréna című műsorában beszélt a házszabálynak a képviselői magatartást szabályozó szigorításáról. A házelnök azt mondta, a módosítástól azt várja, hogy „legalább fájjon", majd elnézést kért az ironikus megfogalmazásért – vette észre a 444.hu. Szerinte egyébként a képviselők nem léptek át olyan határokat az elmúlt hetekben és hónapokban, mint amit egy évvel ezelőtt még megtettek. Az interjú elején azt kérdést is megkapta, miért nem fér el egyetlen ellenzéki jelölt sem a Médiatanácsban, amit éppen kedden töltött fel a parlament ismét fideszes tagokkal. Erre Kövér számonkérte az ellenzéket, hogy miért kell „háborús hisztériát" kelteni az Országgyűlésben, majd közölte: amíg az ellenzék nem kompromisszumkész más kérdésekben, addig a Fidesz-KDNP is érvényesíteni fogja az akaratát. Kövér László mindemellett közölte:

az őszi ülésszak alatt meghozott gazdasági és családpolitikai törvényeknek az a célja, hogy az elmúlt évek tendenciáinak folytatásaként a magyar gazdaságot a külső környezet negatív változásaitól függetlenítsék, továbbra is emelkedő pályán tartsák;

ennek hasznából pedig igyekezzenek egyre nagyobb mértékben támogatni a családokat a demográfiai trend megváltoztatása érdekében;

pártja egy erős Európai Uniót és egy erős, határozott Európai Néppártot szeretne;

pártja sok mindenben nem ért egyet az új Európai Bizottság elnökének elképzeléseivel, de Ursula von der Leyen legalább magatartásában, habitusában óriási különbséget mutat elődjéhez képest, és párbeszédre törekszik;

Civilek is „belekontárkodnak”

Arról is kérdezték, hogyan kerülnék el, hogy a jövőben a Borkai Zsoltéhoz vagy Lakner Csabáéhoz hasonló ügyekről szóljon a választási kampány. Kövér szerint ha egy pártban előre megpróbálnák kiszűrni a múltjuk miatt támadható politikusokat, az szétverné a politikai közösséget, úgyhogy mindaddig, amíg „valaki nem bizonyítja az erre való érdemtelenségét”, addig az általuk ismert információk alapján mindenkinek megelőlegezik a bizalmat. Szerinte a két ügyben közös, hogy „valójában nem is ismerjük a tényeket magukat, a tények egyfajta szelektált sűrítményét ismerheti a közvélemény, amit elénk tártak, nem hátsó szándékok nélkül, hanem azzal a szándékkal, hogy kárt okozzanak azoknak, akik a közélet porondjára léptek egyik vagy násik oldalon”. Azt mondta, ezt nem feltétlenül pártok csinálják, időnként civilek is „belekontárkodnak”, és van, amikor a média a maga „szenzációhajhász” logikájával teremt olyan helyzeteket, amiben a képviselőknek, jelölteknek még módjuk sincs a becsületük megvédésére.