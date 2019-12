71 nigériai katonával végeztek terroristák egyetlen rajtaütésben

Egymásnak ellentmondó híradások arról szólnak, hogy a balesetben két-három ember eltűnhetett.

Javítás közben tűz ütött ki az orosz hadiflotta egyetlen repülőgép-hordozóján, az Admiral Kuznyecov nehézcirkálón csütörtökön Murmanszkban, legkevesebb hatan megsérültek. A tűz hírügynökségi jelentések szerint a felső fedélzet első energiarekeszében keletkezett, és a lángok hegesztési biztonsági előírások megszegése miatt harapózhattak el mintegy 600 négyzetméteren. A dízelolaj és kábelek égése okozta sűrű füst akadályozza a tűzoltókat abban, hogy eljussanak a tűzfészekhez. A sérültek többsége füstmérgezést kapott. Egyikük fejsérülést szenvedett, állapota súlyos. Egymásnak ellentmondó híradások szerint a baleset következtében két vagy három ember el is tűnhetett. A tűz kitörésekor mintegy 400 munkás tartózkodott a fedélzeten, mindannyiukat evakuálták. Nem ez az első baleset az Admiral Kuznyecov felújítása során: tavaly október végén Murmanszkban elsüllyedt a világ egyik legnagyobb, PD-50-es típusú úszódokkja, amelyben éppen a nehézcirkálót javították. A szerencsétlenségben négy ember megsérült, egynek pedig nyoma veszett. A hadihajó éppen távozott a dokkból, amikor áramkimaradás történt, és a svéd építésű PD-50-es ciszternái megteltek vízzel. A baleset idején mintegy 60 munkás tartózkodott az úszódokkon. Öten közülük a vízbe estek, négyüket sikerült kimenteni. Ledőlt két toronydaru is, egyikük megrongálta a repülőgép-hordozó felszállópályáját. A nehézcirkálót 1985-ben bocsátották vízre, és 1990-ben állították hadrendbe. A hadihajó 305 méter hosszú, repülőfedélzetének szélessége 72 méter, teljes vízkiszorítása 59 ezer tonna. A járművet Granyit típusú manőverező robotrepülőgépekkel fegyverezték fel, amelyeket 12, a hajó orr-részében, a fedélzet alatt található indítóállásról lőnek ki, A hajó 30 MiG-29K/KUB és Szu-33-as típusú harci repülőgépet, továbbá Ka-52K típusú csapásmérő, valamint Ka-27 és Ka-29 tengeralattjáró-elhárító helikopterek szállítására alkalmas. A nyugati szaksajtó által elavultnak tartott Admiral Kuznyecov részt vett a szíriai hadműveletben, ahol két repülőgépet veszített a fedélzeti fékezőrendszer meghibásodása miatt. A nehézcirkáló 2017-ben elkezdett, és a tervek szerint legalább 2020-ig tartó felújítása 40 milliárd rubelbe (187 milliárd forint) kerül. A hajó összes elektromechanikus berendezését átszerelik, beleértve a hajtóművet is. Korszerűsítik az Admiral Kuznyecov légierőt kiszolgáló rendszerét is.