Félholtra verték, dolgoztatták az eltűntnek hitt kiskörei férfit

A nő védője pedig a jogi minősítés és a büntetés enyhítését kérte a bíróságtól.

Csütörtökön a perbeszédekkel folytatódott a Fővárosi Törvényszéken annak a fiatal üzletasszonynak a pere, aki három évvel ezelőtt kokain hatása alatt halálra gázolt egy 85 éves férfit Zuglóban. T. Klára Petrára hét év fegyházat kért az ügyész –A portál felidézi: a 28 éves nő három éve a Füredi úton haladt, amikor az Audijával fékezés nélkül elgázolt egy idős férfit. Segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről, majd elment műszempillát csináltatni magának egy kozmetikai szalonba, ott tartóztatták le. Az elsőfokú bíróság 5 és fél évre ítélte januárban. A nő végig tagadta, hogy kokaint fogyasztott volna a baleset előtt, azt állította, hogy csak utána szívott fel két csík kokaint a szépségszalonban. Nem tanult a tragédiából: szeptember elején ismét drogos vezetésen csípték a rendőrök egy közúti ellenőrzés során. Amikor a rendőrök tüzetesebben átvizsgálták a kocsit, amfetamint is találtak az autóban. A rendőrök már ebben az ügyben isa nőt bódult járművezetés és kábítószer birtoklása miatt, ez pedig nem igazán jött jól számára a csütörtöki másodfokú tárgyalás előtt, ahol T. Petra nem jelent meg. Távolmaradását ügyvédje, Nagy Gábor azzal indokolta, hogy ügyfele pszichiátriai kezelés alatt áll, olyan erős antidepresszánsokat szed, hogy nem ülhet közlekedési járművekre. „Az orvos javaslatára nem jött el. Egy élő halott” – fogalmazott az ügyvéd a 24.hu-nak. Elmondta azt is, hogy a legújabb gyanúsításnak a mostani eljárásban még semmiféle relevanciája nincs. Abban az ügyben T. Klára Petra tagadta a bűnösségét, egyelőre 30 ezer forintra büntették engedély nélküli vezetés miatt, amit be is fizetett. Az ügyész perbeszédében elmondta, hogy az elsőfokon eljáró bíróság kellőképpen vizsgálta a baleset körülményeit. Kiemelte, hogy a toxikológiai vizsgálat és a tanúk vallomása alapján a bíróság megalapozottan vetette el azt, hogy T. Klára Petra egy más által leparkolt kocsiban lett volna rosszul és aludt volna el. Elmondta, hogy az áldozat hat métert repült a baleset után, ez pedig olyan erejű becsapódás volt, amit a vádlottnak mindenképp észlelnie kellett. Az ügyész középmértéket meghaladó büntetést, azaz hét évet kért T. Klára Petrára bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt. Emellett azt kérte, hogy a nőt véglegesen tiltsák el a vezetéstől. Nagy Gábor ügyvéd jelezte, az ügyfele kifejezetten megkérte arra, hogy mondja el, hogy szeretne bocsánatot kérni a történtekért, és részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak. Hozzátette, hogy ügyfele pánikbetegséggel küzd, pszichésen és anyagilag is rettenetesen megviselte a tragédia. Mint mondta, T. Klára Petra több százezer forintot kínált fel az elhunyt családjának, de azt a választ kapták, hogy: „ilyen embertől egy forintot sem fogadunk el.” Az ügyvéd szerint csak feltételezés az, hogy ügyfele a baleset előtt és nem utána szívta fel a szervezetében talált kokaint. Szerinte ezt támasztja alá az is, hogy a kozmetikus vallomása szerint teljesen tiszta volt még a tudata akkor, amikor a szalonba érkezett. Egy másik dolgozó pedig arról beszélt, hogy látni vélte, amint ügyfele lehajolt és felszívott volna valami fehér színű port. Az ügyvéd kiemelte, hogy a szakértő sem tudta egyértelműen megállapítani, hogy ügyfele mikor fogyasztotta pontosan a drogot. Védőbeszéde végén a jogi minősítés és a büntetés enyhítését kérte a bíróságtól. A másodfokú bíróság jövő hétfőn hoz ítéletet az ügyben.