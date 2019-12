Kivár a tízmilliárdos menzaszerződés aláírásával Gajda Péter, addig meg perel

A kispesti polgármester fellépne azok ellen, akik szerinte megsértették a kerület jó hírét.

Nem írja alá a közétkeztetési szerződéseket, előbb megvárja a Közbeszerzési Döntőbizottság és a fővárosi kormányhivatal döntését – jelezte Facebook-oldalán Gajda Péter, miután Hadházy Ákos bejelentése nyomán kiderült, hogy a kerület egy tízmilliárdos tender keretében Mészáros-közeli cégnek passzolná át tíz évre a helyi közétkeztetést.

Hadházy ezt arra alapozva írta, hogy a kerületi tender győztese lényegében érdemi verseny nélkül a Szakácstündér Kft. lett, amit egy éve alapított a BKV Előre 24 éves focistája, Csákó Gergő. A Szakácstündér pedig alvállalkozóként bízhatná meg a Klassz Menza Kft.-t, aminek tulajdonosi körét a sajtó Mészáros Lőrinccel hozta kapcsolatba, és ami már évek óta ellátja a kispesti menzákat.

Gajda Péter tehát kivár a döntéssel, azonban láthatóan feldühítette a Hadházy oldaláról terjedő hír: „Most telt be a pohár Egy közel egy éve zajló nyílt európai uniós közbeszerzési eljárást kezdett el úgy támadni egy országgyűlési képviselő és a Facebook bejegyzést gondolkodás nélkül közlő sajtó, hogy bennünket nemhogy nem kerestek meg, de nem is tájékozódtak az ügyben. Tudom, hogy nagyon divatos Kispestet rugdosni, de egy ilyen ügy esetében úgy érzem sokan túl léptek egy határt (…) az ügyben két hivatalhoz fordultam további állásfoglalásért, elindítottuk a sajtó helyreigazítási kérelmeket is, és további feljelentéseket is tesz hivatalunk” – írta a Facebookon.

az alvállalkozóként megnevezett Klassz Menza Kft. csak havaria, vészhelyzet esetében veheti át a munkát, és ez szerepel a Hadházy által idézett szerződéstervezetben is. Mi is megnéztük az anyagot - a havariakészültség valóban szerepel benne, azonban csak az alvállalkozótól elvárt alkalmassági követelményként: a dokumentum arra azonban nem tér ki, hogy a fővállalkozó csak vészhelyzet esetében adhatja tovább a munkát a Klassz Menzának. A sajtóperekre vonatkozó kérdésünkre két lapot nevezett meg, és hozzátette, egyeztetnek azzal kapcsolatban is, hogy pert indítsanak-e Hadházy Ákos ellen. Az üggyel kapcsolatban Vitál Márton jegyző a Népszavának azt mondta, még az előző kerületvezetés kötött 2012-ben tíz évre szerződést a Klassz Menza Kft.-vel. (Tegyük hozzá: Gajda Péter 2010 óta folyamatosan Kispest polgármestere - a szerk.) Mivel azonban a cég költségnövekedésre hivatkozva árat akart emelni, majd jelezte, hogy a jelenlegi feltételek mellett nem akarja kitölteni a megállapodást, idén februárban új közbeszerzés előkészítéséről döntöttek. Ezt a jogszabályoknak megfelelően az európai közbeszerzési értesítőben is megjelentették.

A felhívás október 8-án jelent meg, vagyis eleve nem akarták megkötni egy új kerületvezetés kezét azzal, hogy már a választások előtt megkötik a szerződést - mondta a jegyző. Azt, hogy a három jelentkezőből kettő miért nem fizette be végül az ajánlati biztosítékot, a kerület nem vizsgálhatta, de mivel a Szakácstündér Kft. érvényes ajánlatot adott be, nem volt mérlegelési lehetőség, szerződni kellett a céggel. - Azt nem egy kerületi jegyző dolga vizsgálni, hogy egy cég vezetője hány éves, honnan van pénze – mondta Vitál Márton. A jegyző szerint nem igaz Hadházy Ákos állítása, miszerint a Szakácstündérnek nincsenek referenciái, ugyanis a kft. korábban megvásárolta a Menza Minta Kft. nevű közétkeztetési céget, amely az országban több helyen szolgáltat, így ez referenciát jelentett, ráadásul több önkormányzatot külön is felhívtak az ügyben és sehonnan nem érkezett minőségi kifogás a Menza Mintára. Hadházy Ákos azon állítására, miszerint a Szakácstündér valójában a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt Klassz Menza Kft. strómanja és a valós munkát ez a cég végzi majd el, Vitál Márton úgy reagált, hogy ez az állítás is valótlan. A kerületnek ugyanis négy saját konyhája van, ahol a Klassz Menza eddig saját felszerelésével ételt főzött, a bérleti szerződése még él, emiatt a Szakácstündér „konyhaüzemeltetési részfeladatokra” mint altevékenységre szerződik a Klassz Menzával, de csak erre, az ételt nem ez a cég készíti majd. A jegyző már egyértelműen fogalmazott Hadházy Ákossal kapcsolatban: mint mondta, a képviselő ellen polgári peres eljárást indítanak, a valótlanságokat közlő sajtótermékekkel szemben pedig helyreigazítási kérelemmel élnek.