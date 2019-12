Erősödik a font a brit választási eredmények hatására

Megszületett az első, jövő évre vonatkozó bérmegállapodás a kereskedelemben: az OBI dolgozói 20 ezer forintnál is nagyobb emelést kapnak.

Az eredeti vállalati ajánlathoz képest 4 százalékkal magasabb béremelésről állapodott meg a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és az OBI vezetése, így a cég munkavállalóinak jövő évi keresetnövekedése több ezer forinttal is meghaladja majd a garantált bérminimum várható emelkedését. Ez a megállapítás akkor is igaz lesz, ha megvalósul a szakszervezeti szándék, és a garantált bérminimum 15 600 forint helyett 19 500 forinttal emelkedik 2020-ban – tájékoztatta lapunkat Karsai Zoltán, a KASZ elnöke. A szakszervezeti szövetségek és a munkáltatói szervezetek által tavaly év végén kötött kétéves bérmegállapodás értelmében a legkisebb bérek 8 százalékkal nőnek jövőre, így a minimálbér 2020-ban bruttó 161 ezer, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedne, ami utóbbi esetében 15 600 forintos növekedést jelent. A megállapodás azonban azt is tartalmazza, hogy ha a várakozásokhoz képest eltérően alakulnak a főbb gazdasági mutatók – GDP-növekedés, infláció, termelékenység –, akkor újra lehet tárgyalni az emelés mértékét. Miután novemberben kiderült, hogy a számok a vártnál kedvezőbbek, a Magyar Szakszervezeti Szövetség – kétszámjegyű, azaz minimum 10 százalékos béremelésre javaslatot téve – kezdeményezte az újratárgyalást, amely szerdán meg is kezdődött. Új megállapodás azonban egyelőre nincsen , mivel a munkáltatói oldal nem látja indokoltnak a nagyobb mértékű emelést, a kormány pedig nem kíván állást foglalni a kérdésben. Mindez azonban elbizonytalanította a cégeket, amelyek így a már megállapodásközeli helyzetekben is behúzták a féket, mert arra várnak, hogy kiderüljön, hogyan alakulnak majd jövőre a legkisebb bérek. A bérfeszültség elkerülése érdekében azok mértékéhez igazítanák ugyanis az afelett keresők bérét is. Így míg tavaly ilyenkor a vállalkozások felénél már volt érvényes bérmegállapodás, most alig néhány ilyen köttetett meg. A kereskedelemben az OBI-nál sikerült elsőként tető alá hozni a jövő évre szóló bérmegállapodást, és ez lesz várhatóan az idén az utolsó is, mivel a cégek most várakozó állásponton vannak – erősítette meg a fentieket Karsai Zoltán. Mint mondta: az OBI dolgozói már a garantált bérminimum felett keresnek, így a céget kevéssé érinti a legkisebb bérekről szóló megállapodás. Úgy vélte: összességében jó megállapodást sikerült kötniük, amellyel valamennyi áruházi munkavállaló elégedett lesz. „Sokszor felmerül a kérdés, hogy mit ad a szakszervezet a munkavállalóknak az 1 százalékos tagdíjért cserébe. A magunk részéről nyilván ezt hosszasan tudnánk sorolni a jogi segítségtől, az üdülésen át a kedvezményes vásárlásokig, de azt hiszem erre a kérdésre az idei évben frappáns választ adtak az OBI áruházakban dolgozó tisztségviselőink. Talán nem véletlen, hogy azokon a munkahelyeken, ahol működik szakszervezet, akár 15 százalékkal is magasabbak a munkabérek, mint azokon a munkahelyeken, ahol nem vagyunk jelen.” – fogalmazott a szakszervezeti vezető. A megállapodás részleteiről, az emelés százalékos mértékéről az OBI egyébként azért nem szeretne további információkat kiadni, mert attól tartanak, a konkurencia arra rálicitálva igyekezne elcsábítani dolgozóikat.