Karácsonyi bulin késelte meg kollégáját egy budapesti férfi

Ezután megpróbált elmenekülni. Munkatársa életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

A Fővárosi Főügyészség emberölés kísérlete miatt emelt vádat egy negyvenkilenc éves, budapesti férfival szemben, aki még tavaly decemberben, egy rendezvény után késsel szúrta meg kollégáját. Az ügyészséga vádirat szerint még 2018. december 21-én, egy csepeli szálló étkezőhelyiségében céges karácsonyi rendezvényt tartottak, ahol a résztvevők ittas állapotba kerültek. Ehhez az ünneplő társasághoz csatlakozott a szállón lakó férfi is, aki szexuális ajánlatot tett két kollégájának (köztük a későbbi sértettnek), ezt mindketten visszautasították. A rendezvény után a társaság egyes tagjai – így a sértett és a vádlott is – egy szobában folytatták a szórakozást, amikor az elutasítottság miatti haragjában a vádlott meglökte a sértettet és az ugyanazon a szinten lévő saját szobájába ment. Ekkor a sértett követni kezdte őt, hogy számon kérje, de a férfi becsapta előtte az ajtót, mire a sértett abba belerúgott és szidni kezdte a vádlottat. Erre a férfi egy húsz centiméter pengéjű kést vett magához, kiment a szobából és a folyosón kétszer a sértett mellkasa felé szúrt, melyek közül az elsőt a sértett hátralépve kivédte, de a második szúrás a mellkasába hatolt és az életveszélyes sérülést eredményezett. Az áldozat a szúrástól elesett és beverte a fejét, majd megpróbált elmenekülni, de a sérüléstől elgyengülve leült a lépcsőházban. Ekkor a vádlott már menekülni próbált az épületből, miközben elhaladt a folyosón ülő sértett mellett is, és eközben a kezében lévő üvegből folyadékkal leöntötte a sértettet. A vérző áldozatot a többi kollégája találta meg, akik értesítették a mentőket és a rendőrséget, míg addig a segélyhívó útmutatásai alapján újraélesztették őt. A sértett életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A Fővárosi Főügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat az elkövetővel szemben a Fővárosi Törvényszéken, aki letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást.