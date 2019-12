Drágult a pulykahús, jövőre további áremelkedés jöhet

Ezt a közüzemi díjak, valamint a bérköltségek emelkedésével magyarázza a Pulykaszövetség.

Mintegy 10 százalékkal bővül a pulykahús belföldi forgalma decemberben az év többi hónapjához viszonyítva a Magyar Pulykaszövetség szerint, és az exportban is hasonló mértékű növekedésre számít az év utolsó hónapjában a szakmai szervezet. Hozzátették, hogy a magyar pulykaágazat helyzete másfél éve stabil, azt keresleti piac jellemzi. Az ágazat bevétele évente 90 milliárd forintra tehető. Belföldön évente közel 100 ezer tonna pulykát termelnek, ennek több mint 40 százalékát exportálják, a kivitel 13 milliárd forint árbevételt eredményez. A feldolgozott hús 8 ezer tonna készítményt, 7,5 ezer tonna panírozott terméket jelent. A pulykahús ára 5 százalékkal drágult idén tavalyhoz képest, október elsejétől az áruházláncoknál további áremelés figyelhető meg. Ezt



Közölték azt is, hogy a belföldi pulykahús-fogyasztás mostanra 7,5 kilogrammról 4 kilóra, vagyis az európai átlaggal azonos szintre esett, miközben csirkéből kétszer annyi fogy, mint 15 éve. 2019 első fél évében 13 ezer tonna magyar pulyka kelt el külföldön és 14,3 ezer tonna belföldön, mindkét értékesítés 8-9 százalékot esett tavalyhoz képest.



hogy a termelők szerint átlagosan 4.5 százalékkal drágul idén és várhatóan jövőre is a pulykahús. Ebben az évben számukra a villamos energia ára 70, a földgázé 40 százalékkal emelkedett. A munkabérek idén 8-10 százalékkal növekedtek, de a munkáltatók 2020-ban is nagyjából hasonló bérköltség-emelkedéssel számolhatnak. A termelők szerencséjére a piacok, valamint a kereskedelem is nagyrészt elismerte ezeket a költségeket.