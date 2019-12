Tizenöt év fegyházra ítélték a lakótársára, majd saját családjára támadó szentesi férfit

A táblabíróság helybenhagyta az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét.

Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta pénteken a Szegedi Ítélőtábla azt a szentesi férfit, aki 2013-ban brutálisan bántalmazta lakótársát, majd négy évvel később ámokfutása során saját gyermekeire és az édesanyjára támadt. A vádlott az élettársával és csecsemő korú gyermekével 2012 novemberétől lakott rokonai szentesi házában. Röviddel később egy ismerősük szintén az épületbe költözött. December 30-án a két férfi összeveszett, a vádlott ököllel megütötte a sértettet. Másnap újból összeszólalkoztak, majd a vádlott szilveszter éjszakáján visszatért a házba, ahol újból lakótársára támadt. Ököllel verte és rugdosta a férfi fejét, a sértett testét és végtagjait is sok ütés érte. A bántalmazás nyomait ismeretlenül maradt személyek megpróbálták eltüntetni, a sértettet átöltöztették, átvitték egy másik ingatlanba, ahová a vádlott időközben oda érkező édesanyja hívta ki a mentőket. A sértettnek megrepedt a mája, több bordája eltörött, életmentő műtétet hajtottak végre rajta, két hónapos gyógykezelés után hagyhatta el a kórházat. A vádlott 2017. augusztus 19-én egy ismerősénél bántalmazta két saját gyermekét, majd egy vasrúddal megütötte az unokái segítségére siető anyját is. Az asszonyt fojtogatni kezdte, a nőnek sikerült a szomszédokhoz menekülnie. A hazatérő vádlott rátámadt arra a férfira, akit 2013-ban is bántalmazott, majd újból megverte magával vitt gyerekeit. Az ekkorra már önkívületi állapotba került férfi ámokfutását rendőrök fékezték meg. Döntésével a táblabíróság helybenhagyta az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét.