Pál apostolt idézve üzent Kásler a pedagógusoknak

A kormányszóvivő válaszul nyilvánosságra hozta a levelet, melyet Gulyás Gergely írt alá.

élőben posztolt a Twitteren a magyarországi helyzetről szóló, zárt ajtók mögött megrendezett keddi brüsszeli meghallgatásról. Ez felbőszítette a résztvevőket és az ülést vezető finn minisztert, aki szerint Kovács magatartása megsértette az eljárási szabályzatot és az EU szerződését. Tytti Tuppurainen pénteken a Twitteren tette közé, hogy a soros EU-elnökség megkapta a magyar kormány válaszát (amit egyébként csütörtök délután várt). „A válasz nem kielégítő és hiányos, nem érinti a tweetelést, és megpróbálja elterelni róla a figyelmet. Komoly vétség megsérteni az EU Tanács üléseinek titkosságát. Konzultálni fogunk a Tanács jogi szolgálatával, és a jövő héten a nagyköveti tanács (Coreper) elé visszük az ügyet” – írta a tárcavezető.

Megérkezett a magyar válasz az EU finn soros elnökségének a levelére, amelyben Tytti Tuppurainen Európai-ügyi miniszter magyarázatot kért Kovács Zoltán viselkedésére. A nemzetközi kormányszóvivőa magyarországi helyzetről szóló, zárt ajtók mögött megrendezett keddi brüsszeli meghallgatásról. Ez felbőszítette a résztvevőket és az ülést vezető finn minisztert, aki szerint Kovács magatartása megsértette az eljárási szabályzatot és az EU szerződését. Tytti Tuppurainen pénteken a Twitteren tette közé, hogy a soros EU-elnökség megkapta a magyar kormány válaszát (amit egyébként csütörtök délután várt). „A válasz nem kielégítő és hiányos, nem érinti a tweetelést, és megpróbálja elterelni róla a figyelmet. Komoly vétség megsérteni az EU Tanács üléseinek titkosságát. Konzultálni fogunk a Tanács jogi szolgálatával, és a jövő héten a nagyköveti tanács (Coreper) elé visszük az ügyet” – írta a tárcavezető.

Válaszul Kovács Zoltán – szintén a Twitteren – nyilvánosságra hozta a levelet, amelyet Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter írt alá. Az irományban a miniszter felsorolja a 7. cikkelyes eljárásra vonatkozó budapesti kifogásokat, kezdve azzal, hogy Magyarország nem ismeri el a folyamatot elindító európai parlamenti jelentés érvényességét, mivel jóváhagyásakor – szerinte – törvénytelenül hagyták figyelmen kívül a tartózkodó szavazatokat. Gulyás felrója azt is, hogy a Tanács főtitkársága egy magánszemély rendelkezésére bocsátotta a korábbi, szeptemberi meghallgatásról készült jegyzőkönyvet, amit az illető később közzétett az interneten.

Véleménye szerint a finn soros elnökség megszegte a pártatlanság elvét, amikor egy második meghallgatást is napirendre tűzött a 7. cikkelyes eljárásban, és hagyta, hogy az EP jelentésében nem szereplő témák is felmerüljenek a vitában. Gulyás „zavarónak és sokkolónak” nevezi továbbá, hogy a meghallgatáson egyes tagállamok és uniós intézmények az ismeretek és a tények olyan nyilvánvaló hiányáról adtak tanubizonyságot, amely megakadályozta az objektív véleményalkotást. Előkerül a levélben Soros György is, mégpedig az általa finanszírozott civil szervezetek révén: Gulyást az is zavarba ejtette és sokkolta, hogy egyes tagállamok és EU-s intézmények ezeknek az NGO-knak a vádjait visszhangozták az ülésteremben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter végül határozottan visszautasítja az antiszemitizmus vádját.