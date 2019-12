Erdogan egykori szövetségese és miniszterelnöke török ellenzéki pártot alapít

Ahmet Davutoglu mellett 18 volt Erdogan-párti képviselő lép be a tömörülésbe.

Törökország volt miniszterelnöke és volt külügyminisztere, Ahmet Davutoglu csütörtökön nyújtotta be a török belügyminisztériumhoz pártalapítási kérelmet, indoklása szerint azért, hogy legyen valódi kihívója Recep Tayyip Erdogan köztársasági elnöknek, aki 17 éve vezeti az országot az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) színeiben. Davutoglu, aki 2014 és 2016 között volt a kormány első embere, valamint az AKP elnöke, pénteken, Ankarában tartott sajtótájékoztatót, itt mutatta be a Jövő Pártja nevű új alakulatot. A párt logója egy zöld platánfalevél. Davutoglu az eseményen azt ígérte, hogy pártja védeni fogja az emberi jogokat és a helyi kisebbségek szabadságát. "Az állam elsődleges felelőssége olyan politikai, kulturális és gazdasági feltételek biztosítása, amelyek alapot képeznek polgárainak méltóságához" - mondta. Hozzátette: "Egy állam nem hanyagolhatja el állampolgárait és alapvető jogaikat. A demokratikus közigazgatás alapja az alapvető jogok és a szabadság egyenlő biztosítása az összes polgár számára."

Davutoglu beszélt arról is, hogy a 2017-es török népszavazás után bevezetett elnöki rendszer a demokratikus normákat leépíti, azok hanyatlásához vezet.

A politikus önként mondott le miniszterelnöki tisztségéről 2016-ban, amikor megkezdődtek az előkészületek az új rendszer kiépítéséhez. A pártalapító civilben történészprofesszor és akadémikus, az AKP egyik legismertebb és legtekintélyesebb politikusa volt, de mivel nyíltan szembeszegült Erdogannal, három társával együtt idén szeptemberben ki akarták zárni az AKP-ból, de ezt megelőzve mindannyian kiléptek, ami további kritikus kormánypárti politikusok távozását vonta maga után. Ravza Kavakçı, az Erdogan-féle AKP központi végrehajtó-bizottságának tagja azt nyilatkozta, hogy az elnöknek nincs miért félnie.

"Nem gondolom, hogy az újonnan alapított párt rövid- vagy hosszútávon bármilyen hatással lenne a török ​​politikára"