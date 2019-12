Elhagyott kisgyereket találtak a rendőrök Pesterzsébeten

Belehalhatott volna a balesetbe a 13 éves áldozat, akit egy részeg sofőr ütött el.

Határrendész járőrök mentettek életet péntek este Kiskunhalason: Csortos Gábor rendőr főtörzsőrmester és Biloscsuk Zoltán rendőr főtörzsőrmester épp szolgálatba indultak, amikor a városon áthaladva, a Szász Károly utcában baleset szemtanúi lettek. Érkezésükkor kocsijuk mellett egy férfi szaladt el, akit azonnal elkaptak; aztán gyerekhangot, segítségkiáltásokat hallottak a balesetet okozó, távolabb álló autó felől.

Mint kiderült, egy 13 éves lány feküdt, a hátsó kerék alá szorulva – mintegy tíz méterre pedig kivilágított biciklije feküdt. A két rendőr megemelte az autó alvázát, de gyereket így sem tudták kihúzni alóla, ezért ők is segítségért kiáltottak: szerencséjükre gyalogosok jöttek arra, akik kiemelték a lányt. A sérültet ezután nem is mozgatták, hanem mentőt hívtak hozzá, földre esett telefonján pedig felhívták édesanyját is.