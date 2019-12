Elképesztő módszerrel lopkodott össze 740 ezer forintot egy 20 éves lány és egy 16 éves fiú

A négy kamasz szórakozásból terrorizált és fosztott ki járókelőket Buda közterein, a zsákmányra nem szorultak rá.

Két gyanúsított 2020. január 14-ig rács mögé, másik kettő pedig április 14-ig bűnügyi felügyelet alá kerül a bandából, akik két hónapon át több embert is kiraboltak Budán – döntötte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. A gyanúsítottak mindegyike fiatalkorú, a rendőrség szerint 2019 novembere és decembere között követtek el rablásokat. A támadások során gázpisztolyt és kést is bevetettek. A bírói végzés arra is kitért, hogy bár a terheltek életvitele rendezett, megélhetésük biztosított – az Index cikke szerint többen közülük egyházi iskolába jártak -