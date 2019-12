Nem bírt egymással a Honvéd és az Újpest

A 35 éves magyar pilóta mindkét pénteki időmérőt megnyerte a túraautó-világkupa (WTCR) malajziai szezonzáróján.

A túraautó-világkupa (WTCR) bajnoki címéért küzdő Michelisz Norbert, a Hyundai pilótája lett az Év magyar autóversenyzője az Autósport és Formula Magazin által összeállított rangsor alapján. A 35 éves versenyző idei teljesítményét a Top 50 magyar autóversenyző elnevezésű, budapesti gálán ismerték el hivatalosan, a díjat azonban személyesen nem tudta átvenni, mert már Malajziában tartózkodik, ahol vasárnap rendezik a WTCR idényzáró futamait.

A sorozat magyar éllovasa remekül teljesített pénteken Sepangban, már a szabadedzéseken is az élmezőnyben volt, majd az első után a második időmérőn is győzött, ráadásul közvetlen vb-riválisai nem remekeltek. Az összetett második helyezettje, az argentin Esteban Guerrieri (Honda) mindössze a 10. rajtkockát tudta megszerezni az első időmérőn, a négyszeres világbajnok Yvan Muller (Link & Co) és csapattársa, a 2017-es győztes Thed Björk pedig kifejezetten gyengén ment, előbbi a 16. pozíciót, utóbb a 28. helyet érte el. A második időmérőn aztán valamelyest zárkóztak a riválisok, Guerrieri második, Muller 13., Björk pedig a 18. lett.



„Köszönöm, hogy ennyien szurkoltok nekem, ez egy fantasztikus nap volt! Újabb két lépéssel közelebb...” - írta pénteken közösségi oldalán a magyar autóversenyző, aki az időmérőn szerzett pontjainak köszönhetően immár 15 ponttal vezet argentin, 21-gyel francia, 38-cal pedig svéd riválisa előtt.



A magyar versenyző tehát nagy lépést tett afelé, hogy megnyerje a világkupát, két futamon is az élről rajtol, az időmérők eredménye alapján nagyon jó előjelekkel várhatja a vasárnapot.