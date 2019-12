Itt vannak a mától érvényes vasúti menetrend legfontosabb változásai

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) embertelennek, a szolidaritás sárba tiprásának tartja a társadalombiztosítási (tb) ellátásról szóló, előző héten elfogadott új törvényt és ezért annak visszavonását követeli - közölte a szervezet vasárnap.

A MASZSZ közleményében kifejtette, hogy a kormány az új jogszabállyal csaknem félmillió embertől készül megvonni az orvosi ellátást. Ez a törvény beteget az orvos ellen, munkavállalót a munkáltató ellen, egészséges embert a beteg ellen fordítja - fogalmaznak, hozzátéve, Áder János köztársasági elnököt is felszólítják, ne írja alá törvényt. Szerintük az új tb-törvény miatt "minden magyar ember szégyenkezhet", annak üzenete ugyanis, hogy "akinek nincs pénze a gyógyulásra, az haljon meg". A szakszervezeti szövetség kitér arra is, a jövőben mindenkinek ajánlott meggyőződni arról, a munkáltatója vajon befizeti-e utána a tb-járulékot. A törvény szerint ugyanis, ha valakinek háromhavi járuléknak megfelelő - 23 ezer forint - hátraléka mutatkozik a számláján, akkor elesik az ingyenes ellátástól, s a máskor rutin vizsgálatért több tízezret, komolyabb beavatkozásért pedig több százezret, vagy akár egymillió forintnál is többet kell fizetnie - olvasható a közleményben. A MASZSZ szerint "képtelen helyzetbe" kerülhetnek az orvosok is azzal, hogy a nem fizetőktől meg kell tagadniuk az ellátást, hiszen a gyógyításra esküdtek fel. "A szolidaritás elve szerint ma nekem, holnap neked lesz szükséged segítségre, a kormány azonban éppen most tapossa sárba a szolidaritás alapelveit" - idézik a közleményben a szervezet elnökét. Kordás László szerint nem véletlen, hogy a törvény előkészítésekor a "szakszervezeteknek sem volt alkalmuk tiltakozni és megpróbálni megállítani ezt az ámokfutást", hiszen a kormány "szinte a szavazásig hét lakat alatt őrizte" a szándékait.